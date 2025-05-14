快訊

「捷運5分鐘」多是假話！內行解密「建案廣告常見話術」：根本罰不怕

國家級地震警報誤報？嘉義大埔地震 警報卻有2版本5縣市

林姿妙親信一理由「有詐欺、不算貪汙」 12年刑期二審大減為4年10月

直聘中心服務更便利 建置網路視訊諮詢平台

中央社／ 台北14日電

勞動部設有直接聘僱聯合服務中心，協助未委託仲介的雇主及移工自行申辦各項服務，為讓雇主更即時辦理申請聘僱，已建置視訊預約平台、雙語服務，與外國人溝通更輕鬆。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿宣布，已於直聘中心官網建置「網路視訊預約服務平台」，以視訊方式免費提供直聘雇主申辦諮詢及雙語通譯服務。

發展署表示，雇主如有聘僱外國人需求，或是在申辦招募聘僱等許可時遭遇問題，或是聘僱期間內與外國人有溝通協調等語言翻譯需求，都可以透過視訊預約平台線上預約視訊諮詢及由雙語人員提供即時通譯服務。

此外，為了方便外國人使用視訊預約平台，發展署表示，平台設計有4國語言操作介面，讓外國人也可以自行上網進行視訊預約。

發展署指出，直聘中心官網「網路視訊預約服務」專區，提供線上臨櫃服務，透過視訊服務，雇主與外國人不再受地域限制，無論身處何處，都能進行面對面諮詢，視訊服務同樣也有雙語人員提供即時線上通譯服務，協助雇主與外國人溝通協調，雇主如對自行申辦聘僱外國人有任何問題，想進一步瞭解諮詢，可上直聘中心網站查詢。

外國人 溝通 雇主

延伸閱讀

勞動部迎端午 推銷弱勢就業、微型創業者好商品

僑外生任客運駕駛急喊卡 勞動部憂「語言能力」 ：重新檢討配套

越籍移工搭火車遺失400萬…超越陳明文紀錄 僱主驚：他月薪僅3萬多元

移工搭火車掉400萬現金「不像銀行剛領出」 雇主聞訊感意外

相關新聞

AI基本法誰管？藍綠立委意見不同 但主張設置專門單位擬定國家AI策略

行政院今年2月26日指示，AI（人工智慧）基本法主管機關，由原來的國科會轉交數位發展部。對此，國民黨立委質疑，行政院突然...

新台幣升值害台積電匯損！台灣也將步上日本《廣場協議》後塵？

近日新台幣升值速度引起全球關注，甚至創下約40年來最大單日漲幅紀錄，有專家估計台積電（2330）這波匯損將導致本季財報僅達及格標準，對半導體發展不利。儘管央行已聲明美國財政部並未施壓要求新台幣升值，但

想貸給年輕人1-2成屋款也不行 建商、代銷業幫喊話：金龍政策能否鬆綁「大家不好內需也難看」

美國總統川普在全球引發的關稅戰，讓房地產業者在去年的信用管制政策後，更是雪上加霜。

特別條例挹注勞保基金100億元 無薪假補貼50%薪資

立法院經濟委員會14日召開「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案專題報告，勞動部就有關支持勞工安定就業...

國內綠領人才每月職缺逾2.2萬人 彭啓明：較去年同期成長5.2%

為強化國家未來人才競爭力，厚植產業人才培育，行政院於2024年9月9日核定「國家人才競爭力躍升方案」，預期到2028年，...

全球電力需求飆升 資誠：綠電採購成企業競爭關鍵

隨著AI資料中心加速擴建、工業生產持續成長，以及產業電氣化快速推進，全球電力需求正不斷攀升。根據國際能源總署預測，到20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。