直聘中心服務更便利 建置網路視訊諮詢平台

勞動部設有直接聘僱聯合服務中心，協助未委託仲介的雇主及移工自行申辦各項服務，為讓雇主更即時辦理申請聘僱，已建置視訊預約平台、雙語服務，與外國人溝通更輕鬆。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿宣布，已於直聘中心官網建置「網路視訊預約服務平台」，以視訊方式免費提供直聘雇主申辦諮詢及雙語通譯服務。

發展署表示，雇主如有聘僱外國人需求，或是在申辦招募聘僱等許可時遭遇問題，或是聘僱期間內與外國人有溝通協調等語言翻譯需求，都可以透過視訊預約平台線上預約視訊諮詢及由雙語人員提供即時通譯服務。

此外，為了方便外國人使用視訊預約平台，發展署表示，平台設計有4國語言操作介面，讓外國人也可以自行上網進行視訊預約。

發展署指出，直聘中心官網「網路視訊預約服務」專區，提供線上臨櫃服務，透過視訊服務，雇主與外國人不再受地域限制，無論身處何處，都能進行面對面諮詢，視訊服務同樣也有雙語人員提供即時線上通譯服務，協助雇主與外國人溝通協調，雇主如對自行申辦聘僱外國人有任何問題，想進一步瞭解諮詢，可上直聘中心網站查詢。