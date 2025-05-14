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660位青年啟程追夢 林佳龍：外交部及外館將做堅強後盾

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍13日上午前往總統府，陪同總統賴清德接見「青年百億海外圓夢基金計畫」第一階段獲選代表，並與賴總統一同恭喜所有通過審核的青年朋友，期勉大家秉持「人人都是外交官」的精神，在國際舞台上為台灣發聲，讓世界看見台灣的熱情與實力，成為台灣最好的代言人。

林佳龍表示，從現場青年朋友們的眼神中，他深刻感受到這群年輕人對未來懷抱的熱情與希望，本階段計畫共吸引 4,437人次申請，最終經過層層審核，錄取超過660位優秀青年，將分別前往五大洲、四十餘國開啟圓夢旅程。

林佳龍特別提到，由外交部提出並推動的泰國「亞蔬—世界蔬菜中心」曼谷區域中心實習計畫，錄取中興大學農藝系碩三生王姿丰同學，亞蔬中心聚集來自世界各地的農業專家與學者，是國際農業研究與交流的重要平台。林佳龍期盼，王同學能在此次實習中深入理解全球農業發展趨勢，拓展視野、建立專業人脈，為未來投入國際合作奠定厚實基礎。

林佳龍說，他已指示外交部擴大第二階段的參與計畫提案數與錄取名額，並將優先以我國邦交國政府單位為主要合作對象。相關內容將配合教育部第二梯次招募時程同步公告，歡迎有興趣的青年朋友持續關注計畫官網資訊。

林佳龍指出，「投資青年與教育，就是投資國家的未來。」自他上任以來，外交部已倍增「台灣獎學金」名額，鼓勵國際青年來台留學，也擴充「外交小尖兵」出訪隊伍，並持續舉辦國際青年大使、農業青年大使等計畫，期盼各領域的優秀青年都有機會參與國際交流。

林佳龍表示，他自己也曾離鄉背井，赴海外求學與工作，深知身處異地的不易。林佳龍強調，外交部及全球駐外館處將會是台灣青年在異鄉逐夢時的重要後盾，將盡力提供所需協助，讓青年朋友們能夠放心遠赴海外、勇敢追夢。

林佳龍最後提及，賴總統在致詞時請大家想像一個情境：當660多位青年翱翔天空、奔向世界，那是一幅非常壯觀而令人感動的畫面。他也鼓勵即將出發的每一位青年朋友，大家都是台灣最好的代言人，秉持「人人都是外交官」的精神，讓世界看見台灣的熱情與實力，在國際舞台上為台灣發聲。

教育部 林佳龍 農業

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