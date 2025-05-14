全球電力需求飆升 資誠：綠電採購成企業競爭關鍵

隨著AI資料中心加速擴建、工業生產持續成長，以及產業電氣化快速推進，全球電力需求正不斷攀升。根據國際能源總署預測，到2027年全球電力需求將以每年約4%的速度成長。為減少對化石燃料依賴，各國加速推動能源轉型，在2024年聯合國氣候變化綱要公約（COP29）會議中，已有25國共同承諾，不再新建未設有碳捕捉技術的燃煤電廠，顯示全球能源政策正朝向低碳化、減煤發展。

為了因應電力需求增加並推進減碳目標，再生能源已成為各國轉型的核心策略。資誠聯合會計師事務所近日發布《2024全球與台灣電力暨再生能源市場》報告，針對電力供需趨勢、電價結構與綠電市場進行深入分析，並提供企業如何因應綠色轉型的採購建議。

報告指出，隨著政策推動與投資擴大，2025年全球再生能源發電量將首度超越燃煤電力，燃煤發電占比預估將降至百年來新低、低於33%。台灣的能源政策也緊跟國際潮流，近年燃煤發電占比明顯下滑，從2020年至2024年間減少約6個百分點。2024年台灣總發電量為2,886億度，年增2%。其中，83%來自傳統火力機組，核能占4%，再生能源則成長至12%。整體潔淨能源占比達到16%，顯示能源結構正在穩步調整中。

然而，再生能源大量併網也帶來新的挑戰。各國陸續加碼投入電網升級與數位化建設，台灣也不例外。台電自2022年起推動電網強韌計畫，預計10年內投入逾5,600億元，強化配電韌性與智慧化管理。報告指出，目前台灣售電價格中，輸配電成本占不到兩成，整體費率也相對國際偏低；但隨著再生能源占比提升、電網調度與儲能需求增加，未來輸配電費率恐將逐步上調。

在綠電供應面，台灣2024年再生能源發電量達333億度，占比首度突破一成。其中太陽光電仍是主力，風力發電成長更高達66%，顯示離岸風場建置已進入擴展期，未來幾年有望進一步帶動發電占比提升。

資誠能源轉型事業服務主持會計師蔡亦臺指出，隨著台電針對再生能源的躉購費率逐年調降、部分機制陸續退場，未來新設的大型綠能案場將須先與企業簽訂長期購售電合約（PPA），才能保障穩定收益來源。這也讓企業成為再生能源市場的重要推力。

普華國際財務顧問公司執行董事王韻輝提醒，對企業來說，綠電採購不再如以往單純依賴台電，而是涉及簽約穩定性、價格風險與案場選擇的多重考量。隨著綠電供給與開發模式日益多元，企業如何以合理成本完成永續轉型，將是營運策略中的關鍵課題。

為協助企業有效掌握綠電採購時機與成本控管，資誠也開發「綠電採購儀表板」數位方案，協助單一企業、集團公司或售電業模擬轉供方案、設定參數，有效優化採購決策，提升綠電使用效率與競爭力。