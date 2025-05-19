在「金保法」與「融資專法」之間，融資租賃監理應審慎拿捏

台灣融資租賃產業近年快速發展，不僅成為企業設備融資的重要來源，也在個人消費金融領域擴大版圖。從工廠生產線機械、診所醫療儀器，到物流貨車與機車貸款，乃至日益流行的「先買後付」（BNPL），租賃業已深嵌於實體經濟脈絡，橫跨法人與自然人業務，涵蓋資產融通、租後管理與風險分攤，是促進設備投資與內需消費的關鍵工具。

然而，在監理制度上，台灣目前尚未對租賃業訂定專門法規，多數業者僅依公司法、民法、消保法或特定金融條例間接適用，導致市場處於「制度灰區」。針對此一議題，金管會已啟動監理改革，預告五項子法修正草案，並擬將一定規模以上的融資租賃公司納入《金融消費者保護法》（以下簡稱金保法）適用範圍，首波將四家上市櫃集團旗下共12家融資租賃子公司公告為金融服務業。此舉不僅象徵融資租賃產業正式跨入金融監理架構，也意味著未來將比照銀行、保險、證券等金融業接受更高規格的自律與規範。

監理改革應以「消費型與法人型」業務區隔為前提，針對消費金融端導入金保法規範，強化合約揭露、廣告行為管理、定型化契約審查等措施；同時對法人型設備融資部分，保留一定商業彈性與操作自由，以維持產業的資金流動效率與風險分攤機制。監理不應將兩者混為一談，更不應讓監管工具主導了市場發展方向。

在實務上，若對法人型租賃也一體施以消費者監理要求，將出現三大負面效果：一、監理資源錯置、執法成本飆升，主管機關需耗費人力查核大量低風險、低爭議案件，反而無法有效聚焦處理高風險消費性爭議。二、企業型租賃過度金融化，失去彈性，若強加資本適足與風控回報等金融監理標準，將扭曲租賃本質，使業者承擔不對等的法遵成本，限制創新與效率。三、中小企業資金斷鏈風險升高，中小企業仰賴租賃解決資金與設備需求，若業者因監管壓力限縮業務，最終受損的是實體經濟與就業市場。

這並非只是學理推論。歐盟、美國、日本等國早已採行用途與對象區分監理原則：凡屬自然人從事消費性用途，納入消費者保護架構；法人型租賃則回歸商業契約自治與民法治理。台灣若未依此原則區隔，恐導致錯殺市場效率、也無助風險控管。

因此，監理改革應朝向「雙軌並進」：一方面透過金保法強化對消費端業務的資訊透明與風險揭露，保護弱勢消費者；另一方面，保留法人型業務的操作彈性與風險自主。政策焦點應放在落實既有法制、強化執法效果，而非倉促推動專法立法，徒增市場混亂與資源浪費。

綜上所述，當前以金保法為基礎，優先納管規模較大且資源充足的租賃公司，建立基本監理框架，是相對穩健的起手式。在監理架構選擇上，並無絕對的「對或錯」，監理政策不應僅止於制度設計，更應重視執行彈性與產業多樣性，方能兼顧發展與穩定。