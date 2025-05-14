龔明鑫：出口管制、防堵洗產地 台灣可扮演重要角色

行政院秘書長龔明鑫於美東時間5月13日晚間結束在華府出席「選擇美國(SelectUSA)投資高峰會」的相關行程，龔明鑫表示，此行收穫滿滿，不僅和台灣與會的大企業及新創公司互動交流，也拜會美國行政部門及國會議員，說明 SelectUSA正是台灣以具體行動彰顯台美合作對於彼此之重要性。

本年SelectUSA開幕式後的首場座談，是由美國閣員級中小企業署長Kelly Loeffler主持，3位與談人分別是德國賓士、西門子及台灣環球晶的企業代表，龔明鑫表示，此彰顯台灣企業進入美國投資布局的努力已獲美方高度重視，並指出多家台商已宣布對美新投資計劃，因此盼美國參議院盡速通過台美避免雙重課稅協定相關法案；在投資之外，台灣也將擴大對美國採購，以促進雙邊貿易平衡。龔明鑫向美方人士明確表示，美國越強大，台灣越安全，而台灣越強大，越可減輕美國負擔，期盼台美加強合作，共同強大。

在台美合作的潛在領域方面，龔明鑫表示，2018年美中貿易戰開始後，全球供應鏈開始重組，台商從中國回流或轉移至東南亞生產，後來又經過疫情，在淬鍊下使供應鏈更具韌性；期盼川普總統第二任期內，對於全球經濟安全、供應鏈韌性能有進一步提升，例如在關鍵產業建立不依賴中國大陸的「非紅供應鏈」，以及在出口管制、防堵違規轉運洗產地等方面，台灣均可扮演重要角色，與美方強化合作。

龔明鑫表示，美國期盼再工業化、讓美國再次偉大，台灣絕對可以扮演重要的協助角色，但前提是台灣企業在國際上必須能公平競爭、台灣經濟能持續發展，才有能力在美國持續投資及採購，期盼美方在制定相關政策時能納入考量，也消弭台灣面對有心人士在台操弄「疑美論」，十分期盼台美關稅談判能有好的結果。

龔明鑫此行另見證中華民國國際經濟合作協會呂桔誠理事長與美台商業協會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)簽署合作備忘錄，期許兩會共同合作推進台美經貿合作關係。