新台幣升值害台積電匯損！台灣也將步上日本《廣場協議》後塵？

近日新台幣升值速度引起全球關注，甚至創下約40年來最大單日漲幅紀錄，有專家估計台積電（2330）這波匯損將導致本季財報僅達及格標準，對半導體發展不利。儘管央行已聲明美國財政部並未施壓要求新台幣升值，但仍引起市場萬般揣測，更一度傳出南韓央行總裁承認匯率為對美談判的一環。儘管當前新台幣升值走勢已趨緩，外界仍密切關注後續效應，擔憂恐上演「台版」《廣場協議》？





新台幣近日罕見暴力升值走勢，5月2日以來，兩個交易日內，對美匯率升值幅度一度逼近8％，引起全球關注。

根據倫敦證券交易所數據，這波升值不僅衝上三年來匯率高點，更創下自1980年代以來的最大單日漲幅紀錄，引發市場震撼。尤其，當前地緣政治緊張、各國正展開與美國的對等關稅盤判，這波新台幣暴風式升值也引起外界猜疑，背後是否有政治力量介入。

對此，台灣中央銀行總裁楊金龍5日召開記者會，澄清美國財政部並未施壓要求新台幣升值，且央行並未參與台美經貿工作小組，這波升值反映「美國對台灣資通訊產品需求大增」。總統賴清德也發布五點聲明，再度重申「台美關稅談判沒有涉及匯率議題」，但無法保證未來是否將談到，引起外界揣測。

亞幣連環升值，美國施壓與否霧裡看花

近日不只新台幣飆升，多數亞洲貨幣皆上漲。《路透社》指出，香港金融管理局於5月3日出售465.4億港元（購買約60億美元），以防止港元兌美元匯率升值，超出官方設定的交易區間。這是2020年10月以來，即疫情後香港金管局首次出手干預匯率，也是該機構史上最大規模的外匯市場干預。

5月5日，韓元也創下連兩個交易日15年來最高漲幅的紀錄。5月6日，離岸人民幣也創下六個月內新高，此外，連近期創下對美元匯率歷史新低的印度盧比、印尼盾和越南盾兌，近日也開始出現回升趨勢。外界分析這是外資逃離美元，轉而購買亞幣的結果，顯現美元走弱，與區域貨幣帶動影響。

另一方面，也須考慮地緣政治的介入與影響。韓媒便報導，南韓央行總裁坦言，與美方關稅談判時，匯率是討論的一環。不過，報導並未直言美國「施壓」升值，反而表示對於美方要求仍不清楚。

法國外貿銀行首席經濟學家、歐洲智庫布魯塞爾經濟暨全球研究所（Bruegel）資深研究員艾莉西亞（Alicia Garcia Herrero）7日指出，新台幣飆漲令她感到出乎意料且有趣，尤其事件發生在台灣官員於華盛頓談判時期，就算政府否認美方介入，但當前貨幣走勢仍耐人尋味。

她坦言，台灣央行聲明在前，她也無法直接下定論。但她從事經濟學家這一行這麼久，「從沒看過任何任何貨幣在自然的市場交易驅動下如此變動，尤其是受管理的貨幣，因為央行會避免這種情況。」

「台版」廣場協議上演？專家示警：金融變數影響更快

艾莉西亞推測，在當前難以大幅擴增軍事預算、外交手段受限下，台灣政府可能策略性將匯率當作談判籌碼，影響韓元、日圓等貨幣波動，「如果你需要與美國談判，但手上沒有太多籌碼，或許會選擇帶動市場反應。」

對於當前怪異的匯率變化，她認為「幾乎難以認定為市場活動」。不過，如果從地緣政治的角度理解，便可能有多種解釋。她開玩笑表示：「難道《廣場協議》在台北上演了嗎？這到底是什麼狀況？」

1985年的《廣場協議》，由美、日、德、英、法共同簽訂，干預日圓大幅升值，以促進美國商品出口，平衡美國對日本的巨額貿易逆差，卻也因打擊日本出口商，間接造成日本跌入「失落的三十年」。此外，日圓升值的外溢效應，也導致亞洲貨幣紛紛走升。

艾莉西亞也指出，當前急遽升值的走勢已經放緩，但「貨幣走勢分歧的風險仍然極高」。尤其，隨著新台幣領漲，可能帶動亞幣全面升值，或是導致區域貨幣走勢分歧，進一步發生金融脫鉤的現象。她也提醒，這將導致巨大的風險，「金融變數的影響，遠比關稅來得更快」。

當前新台幣暴力升值的背後原因，各方專家也都仍難以下定論。眼下，隨著地緣政治與關稅海嘯等多重衝擊加成下，全球金融環境恐怕只會更加動盪。

（本文出自2025.05.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）