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美台商會與國經協會簽署MOU 促台美經貿投資合作

中央社／ 華盛頓13日專電

台商業協會與中華民國國際經濟合作協會今天於華府簽署合作備忘錄，聚焦3大主軸，鼓勵台美貿易、投資交流合作。美台商會會長韓儒伯說，除了對美、對台投資，菲律賓、瓜地馬拉、巴拉圭等第3國市場也有潛在合作機會。

美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）與國經協會（CIECA）理事長呂桔誠中午在華府簽署合作備忘錄（MOU）。率領台灣代表團赴美出席「選擇美國投資高峰會」的行政院秘書長龔明鑫、駐美代表俞大㵢及美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等人出席見證。

韓儒伯致詞表示，「當我們思考美台關係時，是從全球角度來看待」，如何運用雙邊關係來促進全球關係的改善，「很期待能跟國經協會在這方面合作」。

他會後接受中央社記者訪問表示，「美國與台灣之間有著共生的關係」，這項備忘錄的設計正是為了在思考如何推動全球投資、對美及對台投資時，可以善用這一點。

他說，備忘錄的目的是讓2個組織攜手合作，推動美台間的夥伴關係，有些投資會在美國，有些投資會在世界其他地方進行。菲律賓、瓜地馬拉及巴拉圭都是很好的例子。

韓儒伯指出，未來規劃率領台、美企業代表團前往第3方市場，促進共同投資，主要著重供應鏈方面的合作機會。

呂桔誠表示，國經協會目前與全球99個國家、158個對口組織合作，今天簽署MOU之後，這將是第100個合作的國家。

他說，國經協會致力協助國內外的政府官員及企業領袖增進對彼此的了解，進而強化與國際社會在經濟、金融、科技、能源、教育與文化方面的連結，並希望鼓勵全球供應鏈整合的韌性，建立一個遍布民主世界的生態系統。

根據國經協會新聞稿，這項合作備忘錄聚焦3大合作主軸，包括促進雙邊企業媒合與產業鏈合作，鼓勵台美雙邊貿易、投資及技術交流合作；建立資訊交流機制，雙方將互通市場研究、法規政策、展會活動與產業合作機會，以協助業者掌握市場脈動；推動互訪交流，定期舉辦產業論壇、經貿座談、人才培訓與代表團互訪，深化雙邊企業對話。

台商 美國在台協會

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