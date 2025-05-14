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賴總統：與美談判 從0關稅交涉

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導
日經新聞十三日在頭版刊登賴總統專訪。圖／翻攝自日經新聞
日經新聞十三日在頭版刊登賴總統專訪。圖／翻攝自日經新聞

日本經濟新聞十三日以頭版轉三版刊登賴清德總統專訪。針對美國總統川普的對等關稅政策，賴總統重申將從「零關稅」開始交涉，尋求簽署雙邊貿易協定機會，數度提及台灣在半導體生產優勢，呼籲建立不依賴中國大陸的「非紅供應鏈」。

賴總統提到兩岸關係時也重提對話與交流的主張。被問及競選總統期間曾說最想與大陸國家主席習近平共進晚餐的想法有無改變？他說，能理解習近平不易接受這項提議，但希望在對等與尊嚴基礎下和對岸展開交流合作，將對抗轉為對話、將封鎖轉為交流。他說，台灣非常希望與中國和平共存、共同繁榮，在穩定的關係下追求經濟發展，期待中國理解台灣人民希望過民主、自由、有人權的生活，呼籲兩岸建立尊重彼此的關係。這是賴總統今年首次接受外媒專訪。

賴總統說，台積電在美設廠、台灣從美國進口天然氣，將確保縮減台美貿易逆差。針對美國恐對台灣輸美商品徵百分之卅二關稅，他坦言是非常嚴峻的挑戰，但不會對抗華府，而是透過談判來降低關稅。

他說，台灣對美出口大多是美國人工智慧企業所需的產品，期盼美方理解對台徵關稅將不利台灣半導體與資訊科技產業投資美國。他強調，台灣投資對美國實現再工業化並成為ＡＩ領域中心不可或缺，也同時促進台灣產業升級轉型、有助台灣產業進一步融入美國經濟結構。

面對當前全球經濟動盪，賴總統表示將致力確保自由貿易。他想推動與日本、美國及荷蘭等民主陣營夥伴建立「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。

談到台日關係。賴總統說，當前印太與國際社會都需日本的領導力。為了維繫自貿，日本重視的跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）將更重要，希望日本支持台灣加入，並與台灣簽雙邊經濟夥伴協定（ＥＰＡ）。

日經報導說，賴總統不只想維持台灣的自貿體系，也希望透過與友好國家供應鏈連結來保障台灣安全；美國不僅是台灣經濟的重要夥伴，更是安全上仰賴的對象。台灣內部不時出現疑美論，而美中關係談判有所進展，恐又一次助長這種不安的氣氛。

川普 關稅

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