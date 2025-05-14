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美中和緩 市場調降Fed降息預期

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導

美國聯準會理事庫格勒與今年有利率決策投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比十二日都暗示，美中關稅戰緩和後，可能降低降息的必要性。而市場也紛紛調降降息預期，債市預估聯準會今年將降息兩次，花旗認為下次降息時間是在七月，高盛預期在十二月。

庫格勒表示，美中關稅戰現在休兵九十天，降低聯準會必須降息以回應經濟下滑的機率。但她也說，目前美國對中國大陸進口商品加徵的百分之卅關稅，依然「相當高」，「絕對會導致物價上揚和經濟放緩」，只是影響將較溫和。

古斯比接受紐約時報訪問時也說，美中協議將暫時降低關稅對經濟的衝擊，而相較於之前的路徑，目前具衝擊力的停滯性通膨機率已降低，但現行暫時稅率「仍然是過去的三到五倍，因此將對經濟造成停滯性通膨的效應，將拖慢成長，並推升物價」。

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