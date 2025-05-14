聽新聞
0:00 / 0:00

美4月CPI微升 未見關稅推升通膨

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導
美國4月消費者物價指數（CPI）比3月溫和回升0.2%，月升幅低於市場預估的0.3%，且是連續第3個月低於預估。圖為美國超市販賣的肉品。（法新社）
美國4月消費者物價指數（CPI）比3月溫和回升0.2%，月升幅低於市場預估的0.3%，且是連續第3個月低於預估。圖為美國超市販賣的肉品。（法新社）

美國四月消費者物價指數（ＣＰＩ）比三月溫和回升百分之○點二，月升幅低於市場預估的百分之○點三，且是連續第三個月低於預估，但高於三月時的負百分之○點一；比起去年同期上升百分之二點三，低於預估及三月時的百分之二點四升幅。

四月ＣＰＩ升幅偏低，顯示關稅效應尚未明顯推升通膨。經濟學者認為低通膨可能只是暫時，並不會使聯準會改變審慎的政策立場。

根據勞工部十二日公布的數據，美國四月核心ＣＰＩ比三月上升百分之○點二，低於預估的百分之○點三，但高於三月的百分之○點一升幅；比去年同期上升百分之二點八，符合預估，也與三月的升幅相同。

四月能源價格持續下跌，飛機票價、中古車、卡車及成衣價格也下跌；日用雜貨更出現近一年來首次下跌，尤其是蛋價更大幅回跌；新車價格持平，尚未因百分之廿五的關稅而上漲。

實質平均時薪比去年同期上升百分之一點四，升幅與三月持平；實質平均周薪年升百分之一點七，高於三月時的百分之一點一升幅（修正數）。

市場觀察家指出，ＣＰＩ升幅低於預估，顯示通膨壓力有限，企業仍在銷售關稅之前累積的庫存，不願輕易漲價。川普諸多關稅措施都已退縮，包括對中國產品的對等關稅從百分之一四五大幅下降到百分之卅，為期九十天，顯示物價將繼續維持小漲趨勢。但如果企業趁機搶建庫存，造成港口壅塞，運費急漲，仍可能使ＣＰＩ加速上升。

經濟學者表示，對中國產品降稅九十天，已使美國今年經濟衰退的風險下降，但關稅仍將使通膨率高於聯準會的百分之二目標，加上不確定性極高，聯準會在可預測的未來仍將維持利率不變。

延伸閱讀

美4月CPI創2021年2月來最低 緩解關稅推升通膨憂慮

美中關稅戰暫停火！陸國務院正式公告 明起對美加徵關稅降至10%

因應對等關稅 財部：普發現金非現階段最佳解方

台積電（2330）「晶圓主權」赴美投資太早出？川普關稅貿易戰…台灣還有什麼牌

相關新聞

台積配息 首季現金股利5元

台積電昨開董事會，會中通過多項決議，包括核准資本預算約一五二億四七七○萬美元（約台幣四六四七億元），作為建置先進製程等支...

張淡堯 可望進日月光投控接班團隊

全球封測龍頭日月光投控規畫六月廿五日舉行股東會，原自然人董事、日月光投控董事長張虔生之子張能傑今年過世後，空出的董事席次...

美4月CPI微升 未見關稅推升通膨

美國四月消費者物價指數（ＣＰＩ）比三月溫和回升百分之○點二，月升幅低於市場預估的百分之○點三，且是連續第三個月低於預估，...

美中和緩 市場調降Fed降息預期

美國聯準會理事庫格勒與今年有利率決策投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比十二日都暗示，美中關稅戰緩和後，可能降低降息的必要性...

美中暫時停火不見得能長治久安 董瑞斌對後市看法「審慎樂觀」

儘管美中已達成關稅戰90天暫時停火的協議，但未來經濟情勢變數仍多，兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌今日受訪時指出，川普的看法多...

制衡「不公平」貿易？賴總統建「非紅供應鏈」 日學者曝：擺脫大陸

日本經濟新聞今天在頭版頭及內頁大幅報導專訪賴清德總統的內容。賴總統敦促各國以「非紅」供應鏈制衡大陸「不公平」貿易。日本學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。