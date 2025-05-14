美4月CPI微升 未見關稅推升通膨

美國四月消費者物價指數（ＣＰＩ）比三月溫和回升百分之○點二，月升幅低於市場預估的百分之○點三，且是連續第三個月低於預估，但高於三月時的負百分之○點一；比起去年同期上升百分之二點三，低於預估及三月時的百分之二點四升幅。

四月ＣＰＩ升幅偏低，顯示關稅效應尚未明顯推升通膨。經濟學者認為低通膨可能只是暫時，並不會使聯準會改變審慎的政策立場。

根據勞工部十二日公布的數據，美國四月核心ＣＰＩ比三月上升百分之○點二，低於預估的百分之○點三，但高於三月的百分之○點一升幅；比去年同期上升百分之二點八，符合預估，也與三月的升幅相同。

四月能源價格持續下跌，飛機票價、中古車、卡車及成衣價格也下跌；日用雜貨更出現近一年來首次下跌，尤其是蛋價更大幅回跌；新車價格持平，尚未因百分之廿五的關稅而上漲。

實質平均時薪比去年同期上升百分之一點四，升幅與三月持平；實質平均周薪年升百分之一點七，高於三月時的百分之一點一升幅（修正數）。

市場觀察家指出，ＣＰＩ升幅低於預估，顯示通膨壓力有限，企業仍在銷售關稅之前累積的庫存，不願輕易漲價。川普諸多關稅措施都已退縮，包括對中國產品的對等關稅從百分之一四五大幅下降到百分之卅，為期九十天，顯示物價將繼續維持小漲趨勢。但如果企業趁機搶建庫存，造成港口壅塞，運費急漲，仍可能使ＣＰＩ加速上升。

經濟學者表示，對中國產品降稅九十天，已使美國今年經濟衰退的風險下降，但關稅仍將使通膨率高於聯準會的百分之二目標，加上不確定性極高，聯準會在可預測的未來仍將維持利率不變。