台積配息 首季現金股利5元

台積電昨開董事會，會中通過多項決議，包括核准資本預算約一五二億四七七○萬美元（約台幣四六四七億元），作為建置先進製程等支出；此外，並核准配發第一季每股現金股利五元，創台積二○一九年九月改採季配息後的最高金額。

台積股價昨受惠美中關稅戰暫停火，一早即以九九○元噴出，終場上漲百分之一點二五至九六九元，市值來到廿五點一三兆元。

台積電董事會通過五項決議，包括核准今年第一季營業報告書及財務報表、核准配發今年第一季每股現金股利、核准資本支出、出售機器設備予關聯企業之子公司，以及核准任命新主管。其中最讓台積金一八五萬股民關注的，就是准配發第一季每股現金股利從四點五元增至五元。

至於配息基準日為九月廿二日，除息交易日九月十六日，九月十八日至廿二日止停止普通股股票過戶，並於十月九日發放。此外，台積在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證的除息交易日及配息基準日皆為九月十六日。

資本支出方面，台積董事會指出，為因應基於市場需求預測及技術開發藍圖制定的長期產能規畫，核准資本預算約一五二億四七七○萬美元，內容包括建置先進製程產能；建置先進封裝、成熟及或特殊製程產能；廠房興建及廠務設施工程。

另外，台積董事會也核准出售機器設備，給子公司世界先進和恩智浦半導體（ＮＸＰ）合資成立的ＶＳＭＣ，總價預估介於七千一百萬至七千三百萬美元。台積和世界先進昨晚先後舉行重訊記者會，台積指出，這次出售主要是處分公司已經沒有使用規畫的機台，主要是為活化資產；世界先進財務長黃惠蘭說，這次交易是為建置一三○奈米至四十奈米製程的十二吋晶圓產能，ＶＳＭＣ的第一座晶圓廠預計二○二七年開始量產。

台積董事會並核准今年第一季營業報告書及財務報表，其中第一季合併營收約台幣八三九二億五千萬元，稅後純益約三六一五億六千萬元，每股盈餘為十三點九四元。此外，台積也宣布，內部稽核主管梁立凡屆退，核准任命現任會計主管翁銘莉接任，同時核准任命陳志和為會計主管。

台積電首季三奈米製程出貨營收占比約百分之廿二、五奈米占比更高達百分之廿六、七奈米為百分之十五，合計先進製程（包含七奈米及更先進製程）營收，已達全季晶圓銷售金額的百分之七十三。董事長魏哲家在上月的第一季法說會仍看好全年需求和業績展望，指出公司未受到關稅動盪衝擊，不但今年以美元計算營收的成長率仍將接近百分之廿五，還預估今年先進製程技術銷售金額占比上看八成。