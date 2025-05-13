全家今年展店衝150家 再推新住民友善新店型

全家（5903）總經理薛東都13日表示，面對美國關稅問題，由於便利商店是庶民的產業，需求屬於剛性需求，不會因為關稅而減少消費日常必需品，對內需影響目前看來並不大。此外，針對全家展店規劃，薛東都也表示，今年預期展店淨增加150店。

全家宣布攜手賽珍珠基金會以法人加盟模式跨界合作，將全家南海店改造為全國首間「新住民就業友善便利商店」，為全家第四個加盟的社福團體。薛東都在會後針對零售景氣問題時提到，現在國際政策變動太快了，需要長期觀察才能了解趨勢。相較而言，天氣對便利商店的影響比景氣還要大，由於景氣是長時間的影響，而天氣則是立即的。

薛東都表示，全家每年新開店落在200~220店，去年展店數未減，但因商圈變動、租金等常態問題，為對應外部環境的變動導致閉店數較多，因此只有淨增加85家。而今年台灣新開店目標仍維持一樣，且預期淨增加150店，薛東都表示，希望能開在格局好、租金合宜的區域。

根據內政部資料顯示，全台新住民及新二代人數已突破百萬，若加計其家庭成員則逾240萬人；其中新住民女性因身負家庭照顧與語言門檻因素，難穩定就業。全家繼2011年與勝利基金會合作開設身障便利商店迄今6店後，再以通路力量發揮社會影響力，今宣布與長期致力經濟弱勢新住民家庭扶助的「賽珍珠基金會」以法人加盟模式跨界合作，將全家南海店改造為全國首間「新住民就業友善便利商店」，透過全家完善培訓系統與職涯支持，導入「多語系輔具、友善名牌、社工店長輔導、新住民職場體驗營」四大DEI共融機制，盼助力新住民家庭穩定就業、改善經濟弱勢，促進台灣多元族群共融與共榮，並響應聯合國永續發展目標中「SDG 10減少不平等」及「SDG 8促進就業與穩定職涯環境」。

賽珍珠基金會深耕經濟弱勢新住民家庭服務，以助養扶助、技能培力與文化教育等，長期協助經濟弱勢新住民家庭自立並擺脫經濟困境，今年首度跨足便利商店之經營，成為全家連鎖體系下第四個加盟的社福團體，攜手為新住民創造更多深入社區的就業機會。首家開立之南海店，由基金會招募來自越南、印尼、柬埔寨與緬甸等地、曾接受扶助的東南亞新住民擔任店鋪夥伴，店內東南亞進口商品專區擴充至三台貨架，並以代表賽珍珠基金會的粉紅色與多語系「歡迎光臨」打造出內外特色空間設計，未來將在社區中扮演多元文化溝通平台的角色。

薛東都表示，全家運用通路發揮社會正向影響力，自2011年起攜手勝利基金會開設身障便利商店，開創混合障別、SOP重製轉化、職務再設計等創新做法，成功建構身障便利商店自給自足的經營模式，後續更持續擴大加盟規模，迄今已有6間身障便利商店，橫跨雙北與桃園地區，是全家兼顧善意與生意、多方共好的永續實踐。

全家近年關注多元族群需求，與社創組織One-Forty合作打造4,300間「移工友善賣場」，建構多元共融消費場域後，此次再進一步與賽珍珠基金會開立「新住民就業友善便利商店」，融合過往「身障便利商店」與「移工友善賣場」兩大DEI經驗，透過多語系教學輔具、彈性排班制度、社工店長輔導關懷等共融措施，協助新住民夥伴逐步進入便利商店就業環境。