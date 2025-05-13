制衡「不公平」貿易？賴總統建「非紅供應鏈」 日學者曝：擺脫大陸

日本經濟新聞今天在頭版頭及內頁大幅報導專訪賴清德總統的內容。賴總統敦促各國以「非紅」供應鏈制衡大陸「不公平」貿易。日本學者指出，賴總統明示了擺脫大陸的國家戰略。

賴總統就職即將滿一年，日前在總統府接受日本經濟新聞專訪時指出，美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策對世界各國政府帶來壓力，台灣也不例外。

賴總統表示，他的政府希望利用台灣在生產和製造方面的優勢連結民主社會，建立不包括大陸的全球半導體非紅供應鏈，「這會確保未來世界進一步繁榮與發展，自由貿易能繼續發揮作用，不受傾銷影響」。

日本早稻田大學大學院（研究所）亞太研究科教授青山瑠妙分析指出，就在有人認為美國可能不在安全保障方面守護台灣，兩岸可能親近之際，賴總統提示了擺脫大陸的清晰的國家戰略。

她表示，包含半導體巨人台積電（TSMC）在內，台灣將增加對美投資，這對台灣的安保、經濟是否有利，在台灣引起熱議。日本針對對美投資、日本產業的保護，以及安保問題等，應進行綜合性的思考。

早稻田大學政治經濟學術院教授深川由起子指出，如同日經報導了半導體供應鏈是根據市場原理形成，半導體量產中心是台積電等台灣及韓國的企業，是以冷戰仍殘存的地區居中心地位，這主要是官民能當機立斷，乾坤一擲的行動力使得半導體循環得以殺出活路。

深川指出，「不論是供應鏈整體重返美國或者是放棄世界最大工廠－大陸市場，都不切實際。安保與市場理論的平衡點為何，非紅供應鏈的具體框架，他們的情報力（資訊收集力）、判斷力都不容忽視」。

日本瑞穗金融集團旗下的智庫「瑞穗研究與技術」公司的調查部主任小野亮分析說，美國與大陸日前在瑞士日內瓦進行關稅談判達成協議的記者會上，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，「美國無意與大陸脫勾」。

但貝森特指出，並非所有貿易領域都如此，有關以半導體為首的戰略產業須擺脫依賴（大陸）。他強調，「美國要的是自立，或者是實現同盟國高信賴度的供應」。

小野指出，貝森特所說的「實現同盟國高信賴度的供應」，正好與賴總統籲建「非紅」供應鏈的倡議相呼應。同時，賴總統的發言可謂對日本在與美國關稅談判時，提供了重要的提示。