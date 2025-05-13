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內政部推「婚育宅」 鎖定加碼補貼、優先入住等4方向

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰透露，內政部將推動「婚育宅」，住社宅結婚生子租金補貼將加碼。示意圖／AI生成
行政院長卓榮泰透露，內政部將推動「婚育宅」，住社宅結婚生子租金補貼將加碼。示意圖／AI生成

行政院卓榮泰透露，內政部將推動「婚育宅」，住社宅結婚生子租金補貼將加碼。內政部說，將朝「補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目、優先入住社宅」4大方向，協助青年安心成家、婚育家庭穩居照顧。

行政院長卓榮泰即將就職滿一周年，面對台灣高房價議題，他強調，有屋住比買到房優先，當前政府推出社會住宅、青年住宅外，內政部也將推出「婚育宅」，住在社宅或青年住宅的年輕人，結婚生小孩後租金補貼再加碼，第一胎加碼50%，生第二胎再加碼50%。

內政部傍晚指出，行政院政務委員陳時中與各部會共同規劃友善婚育住宅政策、擴大租屋協助，「婚育宅」政策是針對少子女化所提出，主要讓青年人「穩居」，才能讓青年人願意結婚、生養小孩。

內政部表示，將透過優化原有的租金補貼、包租代管、直接興辦社會住宅政策，以補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目、優先入住社宅4大方向，協助青年安心成家、婚育家庭穩居照顧，所需經費將積極爭取國庫補助住宅基金支應。

內政部 卓榮泰 社宅 行政院 青年住宅

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