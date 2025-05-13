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簡政便民 財政部修正《優質企業認證及管理辦法》

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為簡政便民，財政部關務署預告修正《優質企業認證及管理辦法》，定明倉儲業優質企業（Authorized Economic Operator，AEO）依規定將年度自我檢查結果送海關備查者，得免再依規定製作年度稽核報告，大幅簡化業者行政作業。關務署表示，修正草案已於今年4月底預告期滿，將於近日修正發布。

關務署進一步說明，依據自主管理辦法第12條規定，自主管理業者應將海關稽核要項納入其內部管理查核機制，每年製作稽核報告送海關備查。另依規定，安全認證優質企業應依安全審查項目及驗證基準，每年至少執行一次自我檢查，並將檢查結果送海關備查。

有鑒於AEO倉儲業者多屬自主管理業者，且AEO驗證基準已可涵蓋海關對自主管理業者之稽核要項，因此關務署在草案增訂第20條第2項第2款規定，定明將自我檢查結果送海關備查之AEO倉儲業者，得免再依自主管理辦法第12條規定製作年度稽核報告，節省廠商作業成本。

關務署補充說明，我國AEO制度係依世界關務組織全球貿易安全與便捷標準架構（WCO SAFE Framework）所訂規範制定。自98年12月實施以來，我國優質企業已達948家，包含524家一般優質企業及424家安全認證優質企業，其貿易額約占我國年總貿易額50％。

海關除提供AEO進出口業者低度文件審查及貨物抽驗比率、按月彙總繳納稅費等通關便捷優惠措施外（其平均通關時間較一般業者快3倍以上），並依本辦法相關規定提供製造業、報關業及倉儲業等其他業別AEO優惠措施，有助提升廠商服務品質與競爭力。

此外，安全認證優質企業出口至與我國簽署相互承認協議之國家，包括美國、新加坡、以色列、韓國、澳洲、日本、印度、紐西蘭、瓜地馬拉及加拿大等10國，可享有與上開國家AEO業者同等通關便捷優惠。尤其在美國關稅政策衝擊下，AEO制度除可強化國際供應鏈安全與便捷外，更可降低業者行政成本，並提升其物流管理及出口競爭力。

海關 美國

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