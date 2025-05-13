勞動部迎端午 推銷弱勢就業、微型創業者好商品

勞動部13日表示，端午佳節將至，為協助弱勢就業與微型創業者，其蒐集「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」及「微型創業鳳凰」相關單位，推出應景商品，除了粽子之外，也有完全由台灣水果製成、無化學添加物的果茶醬禮盒，歡迎民眾品嚐他們的成果。

勞動部提到，財團法人私立幼安教養院申請其多元就業開發方案，倡導「在地老化、在地就近照顧」，提供完善的療育環境服務發展遲緩兒童、身心障礙者及失能長者，服務對象從初期4位成長至如今超過百位，教養院藉由培養他們工作技能的能力及工作態度的養成，在實作中學習技巧。

勞動部表示，幼安教養院另透過烘焙坊西點師傅的帶領，學習手工饅頭、餅乾等的製作方法，學得一技之長。適逢端午佳節，幼安教養院推出具有苗栗在地特色的客家粽，除了可以成為應景美食，更可作為大家返鄉過節、拜訪親友的伴手禮。

勞動部指出，格外農品股份有限公司藉由其微型創業鳳凰貸款的協助，以支持台灣友善耕作的農民為核心精神，採購品質良好卻賣相欠佳的水果作為原料，透過加工品將台灣優良農產品推廣到全世界。產品及原料皆通過安全檢驗，符合國家標準，為消費者的健康把關。

勞動部表示，近3年，多元培力計畫每年平均進用近2,800人弱勢失業者，另每年約500人獲得微型創業貸款，鼓勵民眾可採購相關商品。多元培力計畫與微型創業鳳凰計畫的單位和店家，遍及全台各地，可至「社會經濟入口網」網站查詢。