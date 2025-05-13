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救少子危機！內政部曝「婚育宅」四大加碼措施

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
4月份新生兒人數剩8千多人，寫有史以來最低紀錄。圖／聯合報系資料照片
4月份新生兒人數剩8千多人，寫有史以來最低紀錄。圖／聯合報系資料照片

為鼓勵年輕人結婚、生子，行政院長卓榮泰13日表示，內政部近期將推動「婚育宅」政策，只要民眾住在社會住宅期間結婚或生小孩，租金補貼就會加碼，盼透過更友善的居住環境，讓青年安心成家。

內政部指出，「婚育宅」政策是為了因應少子化挑戰，由行政院政務委員陳時中與相關部會共同規劃，目標是協助年輕人穩定居住，進而提升婚育意願，整體政策將從現有的租金補貼、包租代管與興辦社會住宅三大措施出發，進行全面優化。

內政部說明，具體做法包括四點，一、租金補貼金額將再提高；二、申請資格會放寬，讓更多人受益；三、補助項目將增加，不只限於租金；四、婚育家庭將享有社宅優先入住的機會，相關經費將由政府積極爭取國庫補助，透過住宅基金來支應。

內政部強調，「婚育宅」的重點在於讓青年在婚育階段感到被支持、有依靠，真正解決因房價與租金壓力導致不敢結婚、不敢生育的問題，政策細節近期將對外公布。

內政部 租金補貼 結婚

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