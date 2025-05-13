立院14日審4,100億元特別條例 主計總處：舉債空間有三兆

立法院14日將審查新台幣4,100億元特別條例。主計總處表示，有關本次特別預算財源部分，規劃以移用以前年度歲計賸餘支應，惟因113年度的歲計賸餘，須等7月審計部審定後始得運用，為能及時推動執行，部分財源須先行編列舉借債務。

同時，主計總處也提到，目前預估114年度累計債務未償餘額占前三年度GDP平均數的比率26.9%，距舉債上限40.6%，尚有13.7個百分點，舉債空間約有三兆元，尚可因應本特別預算需求。

因應美國對等關稅，行政院日前通過規模4,100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。立法院經濟、財政委員會14日將聯席審查政院版，以及國民黨團「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案、民眾黨團「因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例」草案等案。主計總處主計長陳淑姿亦將出席報告，書面資料今天提前出爐。

主計總處在報告中指出，美國自2025年3月12日起對全球所有輸美的鋼鋁材及其製品徵收25%關稅，4月間再宣布對全球約180個國家輸美貨品課徵整體一致性10%關稅；另對57個國家加徵11%至50%不一的對等關稅，其中對我國的稅率高達32%。雖於4月10日另宣布暫緩上開對等關稅的課徵90日，惟對各國銷美產品加徵10%關稅已於4月5日生效。

主計總處表示，此關稅變革對我國造成衝擊，政府須即時規劃強化經濟及社會韌性的措施，以減輕人民負擔、穩定民生物價及減緩已發生與可能持續擴大的市場波動。另面對近一年來國際地緣政治動態與國際情勢變化更為嚴峻複雜，強化國土安全韌性措施亦有其必要及急迫性。因此，規劃以特別預算方式辦理。

主計總處還提到，「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」所需經費上限為新台幣4,100億元，得視國際情勢變化，分期編列特別預算；其預算編製與執行不受預算法第 23條、第62條及第63條規定的限制。

至於所需經費來源，則得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應；其每年度舉借債務的額度，不受公共債務法第5條第7項規定的限制。中央政府總預算及特別預算於本條例施行期間的舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額度合計數的15%。本條例施行期間，中央政府所舉借的一年以上公共債務未償餘額預算數，應依公共債務法第5條第1項規定辦理。

主計總處指出，依預算法第23條規定，政府經常收支，應保持平衡，非因預算年度有異常情形，資本收入、公債與賒借收入及以前年度歲計賸餘不得充經常支出之用。本次特別預算是透過支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性等主軸，強化台灣整體經濟、社會韌性及應變能力，多屬經常門支出，為利各項措施順利推動，爰排除預算法第23條規定的限制。

此外，主計總處也提到，另考量美國雖於4月10日宣布暫緩對等關稅的課徵90日，修正為對我國許多產業開始加徵10%基礎關稅等措施，惟於90日後重啟對等關稅的可能性依然存在，國際情勢仍具高度不確定性，為使政府施政得因應國際情勢即時變化，將特別預算有限資源做最有效運用，因此排除預算法第62條各機關、各政事及計畫或業務科目間不得流用，以及第63條有關流用比率限制等規定。