中鼎記者會：美國子公司投資「踩雷」重創首季表現 每股虧1.52元

中鼎（9933）董事會13日在證交所舉行重大訊息記者會，中鼎董事長楊宗興表示，第1季財報因中鼎美國子公司（中鼎美國）提列美國Bakersfield Renewable Fuels, LLC (BKRF)專案長期應收款之預期信用減損損失約新台幣31億元，認列所得稅利益新台幣5億元，淨影響數為新台幣26億元，第1季財報因為此預期信用減損損失、每股淨虧1.52元，至於新台幣對美金升值調整數將反應於半年報。

楊宗興指出，首季所提列預期信用減損損失金額是依據GCEH所提供並經過主要債權人與中鼎美國的財務顧問評估後的財務預測，以及與主要債權人協商並載錄於GCEH已公告之重整支持協議（Restructuring Support Agreement9, RSA）之還款機制，其應收帳款預期可回收金額、以折現率回推現值為新台幣167億元（美金5.04億元），即第1季評估應收帳款可回收金額為新台幣167億元。

首季應收帳款可回收金額167億元、與原帳列長期應收款，再扣除去年已提列數後，該案應收帳款餘額新台幣196億元；第1季提列預期信用減損損失金額約新台幣31億元（差異數為匯率換算）。

楊宗興強調，未來中鼎美國會定期追蹤並確保GCEH營運能符合預期，必要時調節預期信用減損損失之提列。