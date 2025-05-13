快訊

立院三讀核管法修正案 核電廠運轉年限最多再延長20年

台積電股東看過來！首季每股配5元 9月16日除息

量身打造條款！翁素蕙遭控特權當選副董 台大EMBA校友基金會發聲了

《核管法》三讀通過 核電廠延役最長20年

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立法院長韓國瑜敲槌宣布核管法修法三讀通過。記者曾吉松／攝影
立法院長韓國瑜敲槌宣布核管法修法三讀通過。記者曾吉松／攝影

核三2號機將於17日除役，立法院在野黨團提出《核管法》修法推動核電延役，13日院會表決，立法院長韓國瑜下午17時26分，敲槌宣布三讀通過。三讀條文規定，核電廠運轉執照之有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於主管機關規定之期限內申請換發執照；換發之運轉執照，其有效期間自執照生效日起算，最長為20年。

台灣最後一座運轉的核三廠倒數5天將停機除役，為推動核電延役，在野黨團皆提《核子反應器設施管制法》修正案，並且藍白兩黨於表決前的壓線版本達成共識，核電廠延役的期限最終訂20年。民眾黨團另提「核三延役」全國公投，目前已逕付二讀，若經立法院會通過，最快可於今年8月投票。

立法院教育及文化委員會第11會期於去年7月10日首次針對《核管法》詢答，朝野對於核電延役無共識，會中宣布另期審查。今年3月19日舉行公聽會，並於3月31日排審，朝野立委仍無共識；立法院5月8日下午針對核電延役等10草案進行朝野協商，依然沒有共識，最終於13日進入表決，韓國瑜下午於院會敲槌宣布三讀通過《核管法》修法。

依《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》第16條規定，期滿仍須繼續運轉者，經營者應於執照有效期間屆滿前5年至15年，填具核子反應器設施運轉執照換照申請書，報請主管機關審核。而目前國內核一、二、三廠各部機組，均已超過法規規定換照申請期限。

為推動核電延役，並為前述規定解套，藍白黨團共提《核子反應器設施管制法》第6條再修正動議指出，前項運轉執照之有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者「得」於主管機關規定之期限內申請換發執照。未依規定換發執照者，不得繼續運轉。

修法條文續指，運轉執照有效期間屆滿後，須再繼續運轉者，經營者得申請向主管機關申請，經主管機關確認核子反應器設施無安全顧慮，並審核同意換發執照後，始得繼續運轉。運轉執照之核發及換發，準用前條第一項各款規定；換發之運轉執照，其有效期間自執照生效日起算，最長為20年；其申請應備文件、審核程序及其他應遵行事項之辦法，由主管機關訂定之。

核電廠 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

【重磅快評】韓國瑜之怒 是對無知大法官的溫柔抗議

立院一早開議唱空城 韓國瑜怒了：三黨團請自重

立院一早開議唱空城計 韓國瑜：請各黨團自重

立院法制局前局長稱蘇嘉全始變強勢 柯建銘：與在野黨唱和

相關新聞

立院三讀核管法修正案 核電廠運轉年限最多再延長20年

核三廠二號機運轉執照5月17日到期，台灣即將正式進入非核家園，立法院會今天三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，核電廠...

民眾黨團轟賴總統帶頭炒房 8年25萬戶社宅連灌水都不會

賴清德總統即將就職滿一周年，民眾黨立法院黨團質疑施政無感，包括社會住宅政策恐跳票、租屋黑市情況持續惡化，還有抗拒修正財政...

5民選總統評比賴清德幾乎墊底 只部分小贏陳水扁

賴清德總統就任將滿周年，新國會智庫公布最新民調，當中多項反映民眾普遍對施政不滿，賴在多項指標幾乎墊底，只有幾項小贏前總統...

川普脫口「統一和平」 賴清德尷尬脫中入北再入中

美國總統川普的對等關稅有如九彎十八轉，全球被弄得暈頭轉向，最新進度是中美關稅大戰休兵，川普還預告周末可能與中國大陸國家主席習近平通話。不過，賴清德總統才把中國大陸定義為「境外敵對勢力」、認同「脫中入北」，兩岸劍拔弩張，結果川普急轉彎甩尾，還拋出「對統一與和平非常有利」變化球，川普不尷尬，尷尬的就是賴清德了。

藍勸進代理縣長林茂盛參選宜蘭縣長 喊話想參選的人快表態

國民黨下屆參選宜蘭縣長的人選，至今未明，代理縣長林茂盛今年元月把戶籍遷到宜蘭，黨籍縣議員不但肯定其表現，今天更在議會勸進...

退出高雄市長初選？ 立委許智傑高掛50面新看板回應

高雄民進黨立委許智傑、邱議瑩、林岱樺及賴瑞隆爭取明年市長提名，許智傑不滿近日遭人造謠指稱「許智傑將退出市長初選」，今天大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。