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機械公會呼應工總撥補台電建議 減少對中小企業製造成本壓力

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

因應美國對等關稅造成國際情勢波動劇烈，台灣機械公會13日呼應工業總會撥補台電建議，強調在產業面對內外各種艱難挑戰之際，對千億撥補台電一事朝野應理性看待，減少對中小企業製造成本壓力，以協助產業面對挑戰。

美國政府近期提出對全球各國課徵對等關稅，雖說後續展開90天的緩衝期，各國與美亦開啟一連串談判，但機械產業已受到衝擊，包括訂單暫停生產或暫停出貨，交易條件重新洽談等，對以出口為導向的台灣機械產業來說，不啻為雪上加霜。

機械公會指出，近年來包括新冠疫情、美中貿易戰、俄烏戰爭等，造成國際局勢變動不安，供應鏈與市場的變化幅度尤為劇烈，徹底改變以往景氣波動的循環。

此次美國對等關稅議題，更是讓出口廠商措手不及，關稅造成的不僅僅是直接成本的增加，更包括後續銷售模式與生產供應鏈的改變。

台灣的機械產業除了關稅，還須承擔匯率的雙邊夾殺。分析從4月1日起到5月12日收盤止，新台幣升值幅度達8.7%，而韓元升值3.7%，日圓升值0.9%，人民幣更僅升值0.5%。

對於根留台灣並以外銷為主的台灣機械產業，因無法及時避險，已造成利潤大幅縮減，企業經營挑戰一波接一波，產業營運資金槓桿受到極大影響，已無法再承受任何成本上增加，包括電價。

機械公會強調，台灣機械產業一直深耕台灣，過往藉由產業聚落與完整的分工模式，建立起台灣機械產業的全球競爭力。

但包括產業人才取得困難，不利傳統產業轉型與競爭力提升；匯率較競爭對手國強勢，導致外銷訂單競爭力下滑；土地與水電等各類企業經營成本不斷上升，壓縮企業獲利空間。

以及國際供應鏈轉移下，導致國內中小微型供應鏈萎縮與斷鏈等，這對以中小企業為主的機械產業來說，每個挑戰都是關乎生存之戰。

因此，機械公會呼應全國工業總會建議，在產業面對內外各種艱難挑戰之際，對千億撥補台電一事，朝野應理性看待。企業若能因此不必憂心電價波動，避免增加經營成本，讓產業得以喘息，也有助產業度過關稅衝擊，從容面對後續的國際挑戰。

台電 美國 關稅

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