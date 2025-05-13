機械公會：支持撥補台電千億 降中小企業成本壓力

美國關稅變數加上台電千億撥補案未解，台灣機械產業營運面臨挑戰，機械工業同業公會今天呼應全國工業總會建議，在產業面對內外各種艱難挑戰之際，朝野應理性看待新台幣千億元撥補台電案。

行政院日前送出匡列4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中1000億元預計用於撥補台電。工業總會在5月初表示，美國關稅政策令產業界憂心，支持台電撥補才能穩定電價，期盼未來立法院審議時，朝野各界能共同幫助台灣產業克服難關。

機械公會下午透過新聞稿指出，因應美國對等關稅造成國際情勢波動劇烈之際，呼應工業總會撥補台電建議，應減少對台灣中小企業製造成本壓力，協助產業面對挑戰。

機械公會表示，美國政府先前提出對全球各國課徵對等關稅措施，後續展開90天緩衝期，各國與美開啟一連串談判，但機械產業已受到衝擊，包括訂單暫停生產或暫停出貨，交易條件重新洽談等，對以出口為導向的台灣機械產業來說，不啻為雪上加霜。

公會指出，近年來COVID-19疫情、美中貿易戰、俄烏戰爭等，造成國際局勢變動不安，供應鏈與市場變化幅度劇烈，徹底改變以往景氣波動循環，此次美國對等關稅議題，更是讓出口廠商措手不及，關稅不僅增加直接成本，也改變後續銷售模式與生產供應鏈。

公會指出，台灣機械產業除了關稅，還須承擔匯率夾殺，新台幣兌美元匯率近期大幅升值，台灣機械產業無法及時避險，利潤已大幅縮減，產業營運資金槓桿受到極大影響，已無法再承受包括電價等成本增加。

機械公會表示，在產業面對內外各種艱難挑戰之際，朝野應理性看待千億撥補台電案，企業若能因此不擔心國內電價波動，避免企業經營成本增加，產業得以喘息，有助產業渡過關稅衝擊，從容面對後續國際挑戰。