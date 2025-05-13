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風睿能源增資海能風電股權至51% 成最大股東

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

風睿能源（Synera Renewable Energy）13日宣布完成「海能風電（Formosa 2）」股權收購，交易後持股比重自原有的25%增加至51%，成為專案最大股東

風睿能源表示，此舉展現風睿對該專案營運潛力的持續看好、以及對台灣綠能永續發展的堅定承諾，更向整體離岸風電市場釋出明確訊號，有助維護本地離岸風電市場秩序和長期穩定發展。

海能風電為臺灣離岸風電第二階段潛力場址中首座完工併網的風場。風睿能源（SRE）是原始股東暨開發單位，在對專案交付的運行實績與資產積累的社經價值給予肯定之餘，亦認為所有處於開發、建置或運營階段的專案皆應獲得合理估值。

風睿能源表示，這次藉由行使對旗下資產所擁有的優先承購權（ROFR），進一步購入26%股權，代表風睿能源團隊對於由具備長期經營願景而非追求短期市場報酬的投資者主導風場的務實信念，並展現其在市場價格出現明顯偏離時，勇於行動維護臺灣離岸風電市場秩序與穩定的堅定立場。

風睿能源（SRE）董事長林雍堯表示，「過去十二年來，風睿持續深耕離岸風電領域，並在台灣建立了良好的基礎、能量與團隊。在海能風電（Formosa 2）商轉屆滿兩周年之際，風睿擴大收購股權，將有助我們更好地管理與優化營運效率，確保潔淨能源穩定產出，為出口產業提供可靠後援，同時為整體市場的長期健全發展挹注信心」。

風睿能源由管理720億美元資產、總部位於美國紐約的領導性基礎建設相關類投資公司 Stonepeak 支持，在可再生能源領域擁有豐富經驗。除了在已步入商轉的海洋風電（Formosa 1）與海能風電（Formosa 2）中持股，近期也正如火如荼開發海盛風電（Formosa 4）與海廣風電（Formosa 6），並期許在所有風場皆完工併網後，於運維領域產生具經濟規模的綜效。

於此同時，風睿能源表示，亦將積極拓展日本與韓國市場，持續透過穩健經營，深化在亞太地區離岸風電市場的布局，致力推動區域能源轉型。

股東 離岸風電

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