風睿能源增持海能風電股權至51% 晉升最大股東
全球政經局勢充滿不確定之際，風睿能源（SRE）今天宣布完成「海能風電（Formosa 2）」股權收購，交易後持股比重自原有的25%增加至51%，晉升專案最大股東，並強調此舉有助維護本地離岸風電市場秩序和長期穩定發展。
海能風電為台灣離岸風電第2階段潛力場址中首座完工併網的風場。
海能風電由日本JERA捷熱能源（49%）、澳洲麥格理資產管理集團旗下的綠投資集團（26%）及美國風睿能源（25%）所持有。近期麥格理資產管理集團傳撤出台灣風電市場，其26%股權由風睿能源接手。
風睿能源透過新聞稿表示，作為原始股東暨開發單位，在對專案交付的運行實績與資產積累的社經價值給予肯定之餘，亦認為所有處於開發、建置或運營階段的專案皆應獲得合理估值。
風睿能源指出，此次藉由行使對旗下資產所擁有的優先承購權（ROFR），進一步購入26%股權，反映出風睿能源團隊對於由具備長期經營願景、而非追求短期市場報酬的投資者主導風場的務實信念，並展現其在市場價格出現明顯偏離時，勇於行動維護台灣離岸風電市場秩序與穩定的堅定立場。
風睿能源董事長林雍堯表示，過去12年來持續深耕離岸風電領域，並在台灣建立良好的基礎、能量與團隊。在海能風電商轉屆滿2週年之際擴大收購股權，將有助更好地管理與優化營運效率，確保潔淨能源穩定產出，為出口產業提供可靠後援，同時為整體市場的長期健全發展挹注信心。
風睿能源由管理720億美元資產、總部位於美國紐約的基礎建設投資公司Stonepeak支持，在可再生能源領域擁有豐富經驗。除了在已步入商轉的海洋風電（Formosa 1）與海能風電（Formosa 2）中持股，近期也正如火如荼開發海盛風電（Formosa 4）與海廣風電（Formosa 6），亦積極拓展日本與韓國市場。
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