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美與英、中關稅談判 專家觀察：地板價10%、天花板30%

中央社／ 台北13日電
美中會談後互降關稅。美聯社
美中會談後互降關稅。美聯社

美中會談後互降關稅美國將對中國商品的關稅自145%降至30%，學者專家認為，從英國、中國的談判結果可以推測，美國總統川普對等關稅的「地板價」是10%，「天花板」則是30%，如今台美正進行貿易談判，最重要是爭取豁免清單。

美中經貿高層10、11日在瑞士談判後，白宮發布兩國聯合聲明。美國將對中國商品的關稅自145%降至30%，中國將對美國商品關稅從125%降至10%，雙方應於5月14日前落實。

北威今天舉行「川普關稅戰因應策略」論壇，中信金控首席經濟學家林建甫會中指出，目前英國、中國貿易協議出爐，英國對美貿易呈現逆差，如果從對等關稅概念，應該是英國要對美國課關稅，實際上美國仍課英國10%，這意味對川普政府而言，「基本下限就是10%」。

淡大兩岸關係研究中心主任張五岳也說，連英國都有10%的稅率，「其他國家不要奢想低於10%」。

緊接著是中國，林建甫直言，美國劍指中國，結果談完的稅率是30%，看起來對等關稅上限應該就是30%。

中經院區域發展中心主任劉大年提醒，川普政府的關稅策略不只對等關稅，還有232關稅；前者是美國宣布，各國被動接受，再尋求豁免，後者是美國依據「232條款」，對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查，部分稅率尚未公布，但其實這部分對台灣影響更大，因為半導體是台灣關鍵產業。

林建甫認為，台灣供應鏈跟美國幾乎互補，對台灣課關稅，將傷及美國，因此政府與美談判時，重點應放在爭取豁免清單。

劉大年補充，台灣政府重心放在與美談判，但未來若要加入其他區域貿易協定，對方勢必會參考台灣對美開放項目，要求「只會多不會少」，這是政府必須意識到的課題。

另外，5月初新台幣猛烈升值，外界揣測與台美談判有關，抨擊央行放手無作為，林建甫表示「我要幫央行講點話」，他指出，如果新台幣緩步升值，匯率被猜到方向，就有辦法投機，引來外資套利，這次先一步到位再拉回修正，反而比較沒有套利空間。

北威今天同步公布「北威2025年經濟展望調查」，聚焦川普2.0下的企業看法。內容顯示，企業投資布局出現結構性轉向，海外投資方面，製造業對東南亞偏好從64.9%降至54.4%，對墨西哥由3.5%升至17.7%。另外，資訊／科技業持續聚焦美國（57.6%），反映資訊科技業對技術資源與市場成熟度的依賴。

北威調查也指出，超過9成受訪者認為川普關稅政策將持續加劇全球經濟衝擊，72.6%受訪者表示將調整海外直接投資布局。

美國 關稅

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