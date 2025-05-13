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台大財金教授劉憶如：川普匯率立場因國制宜 非一體適用

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

新台幣近期由升轉貶，未來是否還能持續看到「3」字頭的安心價？台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如表示， 美國對不同國家採取不同匯率政策，對台灣傾向希望台幣升值，對中國大陸則不希望人民幣升值，因為美國自大陸進口多為消費品，若美元相對人民幣大幅貶值，將導致進口成本上升並增加民怨；台灣出口至美國的產品則多非消費品，價格影響較小，因此美國對台灣的匯率態度與對大陸不同。川普對美元高低的偏好會根據對象國家而變動，並非一致的態度。

北威國際13日發布「北威2025年經濟展望調查」關鍵報告，該調查揭露四大關鍵改變，一、企業投資布局出現結構性轉向，對東南亞的偏好下降，對墨西哥的偏好上升；二、美元吸引力下滑，歐元區及中國大陸成為新焦點；三、製造業對經濟信心滑落，實質購買力恐受壓抑；四、通膨升壓和降息預期並進，政策操作空間受限。

「北威2025年經濟展望調查」關鍵報告也顯示， 2025年下半年企業關注三大風險訊號：一、關稅風險延燒：企業對「跨國布局風險」需重新評估，短期避險情緒高漲；二、全球資金流向重新洗牌：美元資產吸引力下降，資金持續轉向歐元區與中國大陸；三、 內需動能轉弱：景氣與家庭經濟雙重下修，消費與投資意願同步受抑。

消費 美國

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