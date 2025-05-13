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股市估值創百年新高 外貿協會資深顧問李牮斯：該學巴菲特囤現金了

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
「股神」巴菲特。（美聯社）
「股神」巴菲特。（美聯社）

北威國際集團今舉辦「川普關稅戰因應策略」論壇，外貿協會資深顧問李牮斯表示，「川普2.0」將帶來百年一見的政治與經濟革命，地緣政治、貿易政策與貨幣體系都將面臨重構，個人與企業應具備「資產過冬糧」的思維，提前做好資產配置，以因應可能到來的動盪周期。資產策略要優先於衝刺營收的策略。

李牮斯指出，從歷史估值來看，目前股市的本益比與企業估值水準處於過去100年中的高點，未來若面臨利率高檔持續、通膨回升或政策風險加劇，股市波動恐將更加劇烈。相較於以往單押股票或債券的投資策略，李牮斯強調，當前更需轉向「保本優先」的資產配置。

李牮斯認為，「未來的資產策略，不是賺最多，而是如何把錢留下來。」在通膨壓力與高債務環境下，現金流穩定、抗通膨能力強的資產類別將更具優勢，像是不動產、原物料與具實質資產支撐的貨幣，預期在未來幾年將優於傳統股債表現。

李牮斯指出，以投資大師巴菲特為例，已將一半的資產都放在現金。相較於日本的公司，台灣企業的現金準備相對不足。

川普 巴菲特 通膨

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