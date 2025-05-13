美國稅改草案延長減稅優惠、提高扣除額 專家給提醒

美國眾議院稅務委員會（Ways and Means Committee）於美東時間5月9日公布2025財政年度稅收法案草案，提出針對《減稅與就業法案》（TCJA）中多項即將於2025年底到期的條款進行延長與修訂。資誠美國業務負責人蘇宥人指出，這次稅改草案涉及個人稅制、企業所得稅與國際稅務調整，不僅關係到聯邦財政預算與債務上限談判進度，也將深刻影響美國經濟與跨國企業布局，建議相關企業與個人應密切關注立法進程，及早進行因應規劃。

根據草案內容，個人稅制方面將延續現行的所得稅率架構，包括最高稅率維持在37%，並永久調整稅率級距以因應通膨。此外，草案也提出終止個人免稅額扣除，並將標準扣除額固定調整為單身15,000美元、夫妻合併申報30,000美元，並自2025年至2028年期間額外提高扣除額。針對家庭照顧支出，草案也明訂將兒童稅額抵免自每名子女2,000美元提高至2,500美元，並延長多項列舉扣除限制，包括房貸利息、災害損失與搬遷費用等，但備受爭議的州與地方稅（SALT）扣除上限仍維持1萬美元，未見調整，引發部分議員提案提高至3萬美元，後續在委員會審議中預期仍有激烈討論。

企業部分，草案針對特定穿透型實體（如合夥企業、S型公司）的稅收減免進行調整，將目前20%的扣除比例提高至22%，並重新設定適用門檻與條件。在遺產與贈與稅方面，則將免稅額永久性提高至1,500萬美元，並隨通膨調整。此外，最低稅負制（AMT）也將維持現行的高額免稅門檻，避免中產階級過早進入課稅範圍。

國際稅務方面，針對境外無形資產與超額利潤的稅負調整也成為重點。草案維持GILTI與FDII的扣除比率分別為50%與37.5%，延續對美國企業全球利潤的優惠課稅模式。同時，針對跨國企業的稅基侵蝕問題，現行的BEAT制度亦將繼續實施，並取消原訂2026年起提高稅率的計畫，顯示美國對於保留競爭力與吸引資本的政策方向仍舊強烈。

除了稅收條文外，草案還提出限制醫療保險福利適用對象，僅限美國公民或具特定合法身份者；並針對1930年關稅法下的800美元進口免稅額新增限制，將對特定原產地與商品設限，違規者將面臨民事罰則，相關規定將在法案生效30天後上路。

不過，該法案能否順利通過仍具不確定性。眾議院預定5月13日展開委員會審議，5月19日交付全院討論，目標是在7月4日休會前完成立法。然而，由於草案中的減稅政策預計造成龐大財政負擔，若未能提出對等的增收措施，部分原訂永久性的減稅條款可能將轉為階段性實施。

此外，華府目前面臨聯邦債務上限問題，美國財政部已於同日致函國會，警告8月前恐將耗盡資金履約能力，呼籲國會須於7月中旬前提高或暫停債限。屆時國會可能需優先處理債限法案，將對稅改草案的審議造成排擠效應，影響整體進度。