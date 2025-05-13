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美中關稅直降 法人：產業債首推金融債

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美中關稅戰大進展！雙方經貿高層5月10至11日在瑞士談判後，白宮12日發布聯合聲明，同意在接下來90天內下調雙邊關稅，美國將把對中國大陸商品的關稅從145%降至30%，大陸對美國品關稅則從125%降至10%，關稅戰火可見趨緩，不過國泰投信提醒，政經局勢仍多變，投資人要時刻留意政策動向，操作上可以把穩健部位提高，國泰10Y+金融債 (00933B)，聚焦世界金融巨頭債，2023年10月掛牌至今，規模已逾728.64億元，人氣相當高。

市面上債種多元，為何要選擇金融債？國泰投信指出，在全球信用債市場中，金融業權重占比達三成，為最重要的產業之一，且平均違約率較非金融業更低，目前債券殖利率較過往提高，深具投資吸引力，根據調查顯示，高達66%的美國投資等債投資人認為，今年金融債的表現將優於非金融債，顯見金融債深得「債主」的心。

國泰10Y+金融債基金經理人游日傑表示，00933B追蹤彭博10年以上美元金融債券指數，為全台首檔「月配息+收益平準金」的債券ETF，持債檔數共126檔，發債機構遍及美國、英國及日本等，聚焦全球系統性重要銀行，不受單一國家影響，也能替投資人有效分散風險，如高盛、摩根大通、美國銀行、花旗集團等都是成分債，皆為重要大型金融機構，財務體質強健，違約風險極低，00933B 5月預估配息已公告，可把握最後買進日為5月16日。

國泰投信ETF研究團隊指出，5月FOMC會議如市場預期，維持利率不變，基準利率為4.25%-4.5%之間，整體就業數據支持鮑爾在會議後的表態，認為當前經濟展現韌性。不過，美國紐約聯邦準備銀行總裁John Williams也表示，目前消費者實際支出尚可，但從各種管道的反饋得知，消費者開始削減部分可支配支出，預計美國經濟成長將顯著低於2024年，通膨和失業率將上升。

國泰投信認為，若經濟衰退風險持續增加，長端利率有下降空間，可以適度加碼美國長天期公債ETF，不過要特別留意，存續期間較長的公債雖然有機會獲得較高資本利得，但波動也較大，建議投資人可以搭配信用評等較佳的金融債券，加上近期新台幣強升，相同的資金可以買到更多標的，相對來講即是可以用相對低價去買美元資產，現階段是不錯的佈局機會，可採取分批加碼策略，逢低買進，會是更聰明的投資方法。

國泰 美國經濟

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