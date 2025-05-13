興櫃獲利王威聯通 每股配發現金股利40元

NAS大廠威聯通（7805）經董事會決議，每股預計發放現金股利40元，依2025年5月12日興櫃成交均價671.75元計算，殖利率達5.92%，寫下興櫃公司每股配發股息之新高記錄，堪稱是全體興櫃掛牌公司的獲利王及股利王，突顯威聯通優異的經營績效與現金配息能力，總計威聯通本次將配出現金股息12億元。

威聯通經營網路存儲（NAS）服務超過20年，NAS是一種可透過網路存取數位資料的伺服器，結合網路、儲存、運算於一體，確保數位資產不會損毀或被竊取。威聯通以自主研發技術及自有品牌「QNAP」，一路領先業界率先推出包括全球首款無風扇高質感鋁質NAS、全球首款Thunderbolt NAS、首款具備PCIe擴充槽的家用NAS及獨創ADRA NDR主動型資安防禦等高品質解決方案，軟硬整合性能佳，收獲市場優質口碑，合計威聯通2024年度繳出全球市場銷售新台幣60億元的佳績，毛利率57%，稅後淨利率達20%，另剛公布的2025年4月營收5.68億元，YOY19.76%，連續兩個月年增近20%。

威聯通在全球多個主要城市設立共計10 個子公司（外加7 個辦事處），採取在地化經營模式，深耕包括亞洲地區的台灣、日本、韓國及印度等市場，歐洲地區則在德國設立歐洲總部並在義大利及英國設有據點，北美則落腳在美國與加拿大等地，並以此幅射全球。

目前威聯通的營收來源地區別分類以歐洲地區的占比最高，達到接近60%，其次為亞洲及美洲，受惠於歐洲地區營收占比高，目前市場熱烈討論的美國關稅議題對威聯通的影響相對有限。

看好企業運作十分倚賴關鍵數位資料與服務，對IT架構服務穩定性的重視持續提升，尤其AI浪潮下帶來快速成長的儲存及運算需求，而資安的規格也要同步升級，威聯通持續推出新品以卡位企業用戶市場及人工智慧（AI）與邊緣AI（EDGE AI）市場，致力於雲端與地端整合的解決方案，積極應戰2030年全球NAS市場千億美金規模的市場商機。

即將於5/20~5/23舉行的「2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）」，威聯通將展出2025年度全新的解決方案-QNAP高可用性（High Availability, HA） NAS 雙機架構，這是繼前一款主打高階 Enterprise 市場的雙主動式控制器NAS版本後，為因應中小型企業規模（SMB, small and medium business）與預算相對有限的企業組織使用的Dual-NAS HA，讓HA架構的總體成本更具可負擔性，另橫向擴充（Scale-out）儲存方案，可滿足企業用戶「超級巨量空間、性能擴充、資料/服務運作保護力」等三大關鍵需求將同步面世，預計上述新品將為威聯通的營運再添新柴火。