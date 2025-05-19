中信銀行動e-Cash三度奪獎，中小企業APP數位帳管及換匯首選工具

在劇烈變動的經濟環境中，中國信託銀行持續傾聽中小企業老闆的聲音，致力打造最貼心、實用的數位金融服務。中國信託行動e-Cash APP，憑藉創新與實用，連續三年榮獲《The Digital Banker》2025「全球最佳中小企業行動銀行」大獎。不僅整合QR Code快速收款、預約付款排程、智能交易提醒等功能，更首創「企業智能防護網」，從數位便利延伸至帳戶安全，為企業主打造全方位的數位後盾。除功能多元，更提供匯率查詢與即時到價通知、一鍵線上換匯等關鍵功能，讓企業老闆即使在外奔波，也能輕鬆搞定資金調度。

傳統換匯流程繁複耗時，容易錯過匯率良機。「中國信託行動e-Cash APP」針對此一痛點，打造一站式換匯與資金管理平台，讓中小企業主能快狠準地做出決策。 圖／中國信託 提供

全球貿易環境、關稅政策與匯率劇烈波動變化，對中小企業帶來挑戰。企業若有國際採購或出口需求，需緊盯市場、把握換匯時機，以控管成本，然而，分行臨櫃換匯耗時，易錯過匯率良機。為協助中小企業主在瞬息萬變的市場中精準應對，「中國信託行動e-Cash APP」提供一站式數位化換匯與數位帳管零時差服務，包含換匯到價通知與試算，讓中小企業主能快速線上換匯，輕鬆做出最佳決策，配合 App 與網銀同步的外幣匯款功能，大幅簡化操作流程，搭配單筆即期換匯之匯差減碼優惠，讓線上換匯也能享好康。

中國信託更同步推出多項限時台外幣優惠方案，讓企業主換匯的同時也能聰明儲蓄。其中，即日起至5月29日推出的「外幣新錢定存優利專案」，美元定存年利率最高5%，澳幣定存年利率最高3.2%，個人與企業戶皆適用；而「新臺幣新錢定存」限量優惠活動專案，則是即日起至6月30日，享1個月期年利率1.68%、3個月期年利率1.76%、6個月期年利率1.6%；即日起至2025/12/31前持續推出的「專戶優利活存」活動，凡申請的專戶，只要存入100萬以上之存款即可享最高0.3%的利率加碼優惠，請中小企業主把握優惠機會，詳細活動辦法，請速洽中國信託銀行各分行。

透過「中國信託行動e-Cash APP」，中小企業主不僅能即時掌握換匯時機，更能享受多元利率方案所帶來的資產彈性與效益。

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