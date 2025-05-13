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大陸貨違規轉運？數發部：與電商業合作 維護公平競爭環境

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
美國總統川普日前簽署行政命令，對從中國大陸進口的小額包裹加徵關稅，外界關注，大陸貨品是否會透過台灣違規轉運或者大量傾銷。（路透）
美國總統川普日前簽署行政命令，對從中國大陸進口的小額包裹加徵關稅，外界關注，大陸貨品是否會透過台灣違規轉運或者大量傾銷。（路透）

美國總統川普日前簽署行政命令，對從中國大陸進口的小額包裹加徵關稅，外界關注，大陸貨品是否會透過台灣違規轉運或者大量傾銷。數位發展部數位產業署表示，已邀集電商業者共同合作，維護公平競爭環境與消費者權益。

數發部數產署4月25日召開「防範中國產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應作為研商會議」，邀請中華民國無店面零售商業同業公會及蝦皮購物、momo、PChome、Yahoo購物、台灣樂天市場、東森、酷澎台灣、露天市集、旋轉拍賣、生活市集、松果購物等國內大型電商業者，研商如何應對大陸產品低價傾銷，以及透過不實標示規避產地來源等不公平貿易行為。

與會的公協會及電商業者說明目前於平台上尚未發現有大陸產品低價傾銷情況，將會持續觀察。另外，平台針對上架商品均有相關管理及查核機制，如有相關產地疑義，亦會請業者提出產地或進貨證明，並表達支持政府政策、致力防範不公平貿易行為的決心。

數發部數產署為促進國內電商業者良善發展，去年辦理首屆友善電商，主要從安全的購物環境、消費者保護及企業永續經營等面向甄選優質電商企業，共評選出Pinkoi、台灣好農、momo 購物網、PChome 24h 購物、Yahoo購物中心、台灣樂天市場、東森購物網、博客來、菜霸子、酷澎台灣、露天市集等11家電商企業，除向民眾宣導於網路購物時選擇獲獎電商，以提升消費保障外，也鼓勵國內中小微型業者可優先擇選於獲獎電商平台上架販售，不僅可藉由平台業者流量與知名度，有效提升企業品牌能見度，更可使消費者於安心、信賴環境下選購商品，進而促進數位經濟相關產業發展。

數發部數產署表示，未來將持續與電商業者合作，共同努力，以維持市場公平競爭及保障消費者權益，並將持續鼓勵國內優良電商發展，以公私協力，共同攜手，打造業者放心創新發展、消費者安心消費的網路購物環境。

樂天市場 消費 電商

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