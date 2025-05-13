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卓揆擬加碼婚育族群 生一胎租金補貼加碼50％

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影

面對居住正義議題，行政院長卓榮泰13日表示，「有屋住」應該要比「買得到房子」要優先，近期內政部將會推「婚育宅」，若單身青年要結婚、生小孩，生一胎租金補貼可加碼50％，生第二胎可再加碼50％。

卓榮泰今日接受播客節目「法律白話文」專訪時提到，對台灣來講，任何人都沒有辦法讓房價一夕之間降下來，畢竟這會影響銀行、很多貸款會發生狀況，而政府現在聚焦對青年朋友的照顧，透過青年住宅、社會住宅等做照顧，也希望從都市更新、危老重建、區段徵收多增加一些容積，讓民間廠商多蓋一些房子出來之後，它能夠提撥3％至5％作為青年住宅、社會住宅。

卓榮泰強調，大家要有一個觀念，現在「有屋住」應該要比「買得到房子」要優先，所以政府推出青年住宅，內政部最近也會推出「婚育宅」，若住在青年住宅或社會住宅的單身民眾要結婚、生小孩，租金補貼將再加碼，生1個加50％，再生1個再加50％。

此外，先前卓榮泰接受「經濟日報」專訪時也提到，對於目前正在推動中的新青安政策，先前雖卻遭有心人不當利用，去年我們緊急修正，落實事前嚴審、事後管理，每人一生只能用一次，不能將新青安作為投資理財方式來操作，經過修正後已改善新青安亂象。

卓榮泰說，目前政府推動居住相關計畫上，還有包括興建社宅、包租代管、租金補貼等，因此對於新青安屆期後是否延續，可與其他住宅政策通盤研究、全盤考量，如果搭配整套之後，年輕人還是對於新青安有需求，可以在財政衡量後再來討論。台灣房屋自住率已八成，算是相當飽和，現在應著眼於「有房住比買房更重要」，未來會在租金補貼上更加細緻調整，新青安這類利率補貼，仍是要回歸市場機制較合理。

卓榮泰 租金補貼 青年住宅

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