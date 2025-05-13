卓揆強調：關稅議題政府有因應 楊金龍每周提相關報告

有關美國對等關稅暫緩期與談判，行政院長卓榮泰13日表示，台灣目前在優先談判國家行列之中，且具備高科技產業優勢，如果美國要再度偉大，或許也是需要台灣的安全跟強大。此外對美談判觸及關稅議題，卓強調，確實沒有談到，但政府深知關稅後美方在美債、匯率等各方面有所準備，政府亦有因應，央行總裁楊金龍循例每周都會提出相關報告。

卓榮泰今日再播客節目「法律白話文」專訪中提到，4月11日雙方進行第一次視訊會議，4月底行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮也去美國，正式進行實體磋商，會中聚焦對等關稅、非關稅貿易障礙、出口管制、經濟安全等。

卓榮泰說，美方從來沒有提到匯率問題，但政府也知道，關稅之後，美方在美債、匯率等各方面有所準備，政府亦有因應，央行總裁楊金龍循例每周都會提出相關報告。

對於匯率的穩定，卓榮泰說，只要人民穩住、政府穩住，在大的波段當中，台灣是有實力跟高科技能力，在談判過程中取得比較有利的談判方式。尤其是台灣高科技製造能力佳，在先進製程上幾乎無可取代，「那美國需不需要？美國需要；那美國能不能自己完成？那是數年以後的事情」。

卓榮泰強調，但數年以後，台灣仍然要保持領先，因此他頻頻向企業強調，台灣要維持關鍵領先地位，技術一定要保留在台灣，且企業要以「台灣＋1」的方式根留台灣，不能讓產業空洞化。