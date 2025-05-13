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川普突拋「統一說」惹議 總統府：美中貿易談判無涉台灣

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川普評美中談判有利統一與和平？總統府：無涉台灣

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

美國總統川普近日就關稅議題與中國大陸進行貿易談判，川普評論美中談判時表示，中國同意全面開放，對兩國都是好事，「對統一與和平也非常有利」。對此，總統府發言人郭雅慧13日表示，美國國務院對此已經作出澄清，川普總統的發言是針對美中貿易關係進行說明，無涉台灣。

日前美中關稅談判後，川普在白宮記者會上表示，中國同意取消所有的非貨幣壁壘，因此美方已同意開放中國，他認為這對中國將是極好的，對美國也是極好的，「我認為這對統一與和平非常有利。」

對於川普的言論，郭雅慧表示，美國國務院對此已經作出澄清，表示川普總統的發言是針對美中貿易關係進行說明，無涉台灣。美方對台政策數十年來保持一致，強調台海和平與穩定是美國持久利益，反對任何一方片面改變現狀，美方對台承諾依然強勁，沒有任何改變。

郭雅慧表示，就我方理解，美中貿易談判過程並未觸及台灣相關議題。政府面對整體國際經貿變局，執政團隊會以確保國家利益和經濟穩定發展為前提，持續掌握情勢、穩健應對挑戰，請國人放心。

川普 美國

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