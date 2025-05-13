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瑞銀評中美暫緩關稅 台灣AI鏈受惠大、這些族群要小心

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美中貿易局勢出現緩和曙光。瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）指出，美中雙方於5月12日達成協議，暫緩實施新一輪關稅90天，對科技產業與供應鏈情緒帶來顯著提振，尤其有助於釋放市場對高關稅延燒的憂慮，短期內可望減輕對科技硬體出貨與需求的壓力。

根據協議內容，美國對中國出口商品的關稅將由原先最高145%調降至30%（其中20%為針對芬太尼的稅率，另10%為基準稅率）；中國則將對美國商品的關稅從125%降至10%。雖然2025年前的關稅政策仍維持，但本次調整象徵雙方在貿易政策上釋出和解訊號。

艾藍迪分析，美中關稅措施曾影響約35%的硬體出貨量與50%的硬體營收，此次下調幅度令市場大感寬慰，預期對2025年下半年（H2 2025）消費者需求與總體經濟的衝擊將相對有限。2024年中國對美出口總額約4,390億美元，其中超過1,300億美元為科技產品，包括智慧手機、PC、電視、遊戲主機及入門級網通設備等。

值得注意的是，約80%的科技類產品已被暫時豁免徵稅，本次協議並未改變此狀況。因此，除芬太尼相關商品仍面臨20%關稅外，多數科技硬體並未新增壓力。然而，在該20%稅率下，中國PC出貨量可能受壓，加快供應鏈向東南亞遷移，儘管目前中國仍占全球筆電生產比重約74%。

瑞銀提醒，未來仍存在潛在波動風險，特別是針對半導體與科技產品的美國232條款審查結果，若對最終科技產品課徵25%關稅（扣除美國原產部分），恐壓抑終端需求。此外，90天的對等關稅暫緩仍與談判進展緊密掛鉤。

在投資布局方面，瑞銀認為AI供應鏈所受衝擊相對較小，有望受惠於整體氣氛回穩。智慧手機部分市場已反映最壞情境，但瑞銀對匯率波動大、提前拉貨需求高、毛利率偏低的次產業則持保守看法，包括PC與顯示器無晶圓廠、面板、筆電ODM與二線晶圓廠。此外，蘋果供應鏈仍需觀察232條款結果。

展望未來，市場將關注下周的Computex與隨後的瑞銀亞洲投資論壇，屆時可望揭示AI硬體部署的最新進展，成為觀察科技產業後勢的關鍵催化劑。

瑞銀 關稅

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