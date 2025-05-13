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美中達成90天關稅停火協議 金價暴跌 接下來觀察是否守住3200關卡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美中達成90天關稅停火協議，金價暴跌。（路透）
美中達成90天關稅停火協議，金價暴跌。（路透）

美中達成90天「關稅停火」的協議，造成避險資產一夕之間全面走跌，除了日圓、美國公債價格重跌之外，黃金更是一口氣跌破每盎司3300美元，今日最新價位在3234.79美元，是否再跌破3200關卡受挑戰，先前大買黃金的投資人，也擔心是否被套牢？

專家指出，目前作金市投資，要布局長線，短進短出很容易被殺傷，而長線來看，由於國際情勢仍不穩，尤其是地緣政治，而且美國總統川普想法多變，隨時一句話、一個政策又會掀起市場驚濤駭浪，再加上中國為首的買盤仍積極買進黃金，尤其買進黃金還有挑戰美元霸權的重要策略，使這股買盤力道還會持續，所以現在滿手黃金的投資人不用擔心，先稍安勿躁，等金價漲回來。

據台灣銀行最新的金市分析，就可看出來自中國人民銀行（大陸央行）到整個金融體系將有持續的買盤力道，分析引述外電消息，人行已批准部分商業銀行利用外匯資金支付黃金進口款項，此舉與上月上調黃金進口配額相呼應，人行此前以調整配額來控制進口黃金的數量並平衡美元需求，現在進一步允許銀行購買美元以支持進口行動，這一措施亦有助於滿足市場對黃金的強勁需求。

JP摩根全球投資策略主管Grace Peters也表示，儘管市場對可能與中國達 成貿易協議抱有一定樂觀情緒，這種預期已部分反映在美股上，但Peters認為這不影響黃金的核心投資價值，得益於新興市場央行未來加倉的潛力以及零售ETF持續買盤的支持，同時穩健的全球GDP增長也將促使珠寶與科技等行業對黃金的需求保持活力，因此，仍預測金價在未來12個月有望達到4000美元。

中國人民銀行 美國公債

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