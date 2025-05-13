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多幣別分散、降低貨幣風險 爭取非投資級債息收機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年來美元、新興國家貨幣與日圓表現、各債市殖利率水準及基金績效。(資料來源／彭博資訊、理柏資訊)
今年來美元、新興國家貨幣與日圓表現、各債市殖利率水準及基金績效。(資料來源／彭博資訊、理柏資訊)

美國總統川普政策引發金融市場動盪，匯市波動尤為明顯，美元指數今年來跌幅一度達一成之多，而受惠於升息趨勢的日圓，升值幅度也高達11%，投資人在資產配置時可採取多幣別持有，除可分散貨幣波動風險，也能提升資金運用效率與報酬機會。

川普藉由關稅政策施壓各國進行貿易談判，現任白宮經濟顧問委員會主席米蘭(Stephen Miran)於2024年11月發布的「海湖莊園協議」談到藉由美元貶值以解決美國貿易赤字問題，也被市場廣泛討論，富蘭克林證券投顧認為，不論是否是該報告所引發的效應，各國貨幣大幅波動正提醒投資人在資產配置時宜納入多幣別持有，以分散貨幣波動風險，以台灣人近年熱衷持有的日幣為例，今年來便升值了7.53%，受惠日本脫離長期通縮加上景氣復甦而轉向升息環境，支持日幣升值趨勢。

富蘭克林證券投顧表示，日幣計價投資標的並非只有日本股市，國人熱愛的息收型產品如美國非投資等級債也有日幣避險月配息級別可供選擇，國人持有日幣，除等待日幣升值，或是做為出國旅遊之用，也能進行投資、參與配息、提升資金運用效率。富蘭克林坦伯頓公司債基金計價幣別除美元，也有日幣避險月配息與澳幣避險月配息級別，有利於投資人分散貨幣配置，而美元的穩定月配息級別，則方便有較穩定的配息規劃需求的投資人。

該基金經理人葛倫‧華勒表示，美國非投資級債企業已在金融海嘯、油價崩跌與新冠疫情後脫胎換骨，以彭博美國非投資等級債指數為例，信評BB的占比從金融海嘯前的三成左右，提升至今的高於五成，而回顧2022年聯準會暴力升息時，市場也一度瀰漫經濟衰退恐慌，各企業無不繃緊神經準備因應，但之後並未真正發生經濟衰退，面對現今情境，當時環境正可說是一次最實際的壓力測試。儘管美國經濟放緩，企業財務狀況表現堅韌，市場過度恐慌將殖利率推高至近8%水準，更凸顯其投資吸引力。

日幣 月配息

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