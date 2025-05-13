InnoVEX創新競賽前15強出爐 電腦公會：總獎項高達14萬美元

國內ETF（指數型股票基金）IPO競爭白熱化，滋生市場亂象，更引發基層理專和證券營業員的激烈反彈，迄今已有3000名基層人員在社群平台上加入抗爭行列，金管會已對券商、投信、銀行等和ETF的IPO有關的業者展開調查。銀行理專、券商營業員的「IPO責任額制度」早已行之有年，為何此時爆出爭議，到底真正的導火線是什麼？

2025-05-13 10:30