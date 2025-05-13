InnoVEX創新競賽前15強出爐 電腦公會：總獎項高達14萬美元
台北市電腦公會今日表示，InnoVEX 2025創新競賽（Pitch Contest）聚焦 AI（人工智慧）、Green Tech（綠色科技）、Healthcare & Biotech（健康科技與生技）、Next-Generation Communication（次世代通訊）、Precision Manufacturing（精準製造）、Semiconductor Applications（半導體應用）、Smart Mobility（智慧移動）等7大領域，總競賽價值高達14萬美元。
電腦公會指出，當中包含3萬美元的 InnoVEX 創新競賽 Grand Prize 首獎，專門頒發給種子輪的 Future Star Award 未來之星獎，另外還有8個競賽特別獎。
InnoVEX 2025創新競賽海內外評審已選出入圍決賽Top 15名單，包括：AeiRobo （南韓）、合聖科技股份有限公司（台灣）、Deeli AI（美國）、神瑞人工智慧股份有限公司（台灣）、安德斯醫學科技股份有限公司（台灣）、源綠科技股份有限公司（台灣）、Femtosense, Inc. （美國）、振生半導體股份有限公司（台灣）、科飛數位股份有限公司（台灣）、立博光電有限公司（台灣）、NeuReality（以色列）、瑞利光智能股份有限公司（台灣）、Sarcomere Dynamics Inc. （加拿大）、梭易科海洋應用方案股份有限公司（台灣）、雲動教育科技有限公司（台灣）。
電腦公會指出，今年收到超過150件報名，來自20個國家團隊參與。入圍決賽 Top 15 團隊將獲得 InnoVEX 大會網站刊登入圍團隊介紹網頁、受邀參加 InnoVEX Night Party 與創投、大廠經營者交流。
InnoVEX 2025 Pitch Contest決賽將於5月22日舉辦，15 組決賽入選團隊將各自上台進行簡報及問答，評審團將在決賽簡報結束後決定得獎者，並於賽後進行頒獎典禮，致贈獎座與獎項，揭露 InnoVEX 2025 新創競賽獎項歸屬。
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