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日圓更甜價來了！美中休兵使日圓對台幣匯價再創一年來新低

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美中針對關稅達成協議，在資產避險需求大降之下，日圓匯率兌美元重貶，最新價位已貶破1美元兌148日圓。（路透）【作者：徐薈，日期：2025-05-09，數位典藏序號：20250508221413156】
美中針對關稅達成協議，在資產避險需求大降之下，日圓匯率兌美元重貶，最新價位已貶破1美元兌148日圓。（路透）【作者：徐薈，日期：2025-05-09，數位典藏序號：20250508221413156】

哈日族又等到日圓匯率的甜甜價了，由於美中針對關稅達成協議，在資產避險需求大降之下，日圓匯率兌美元重貶，最新價位已貶破1美元兌148日圓。

受美元勁揚的影響，台幣和其他亞幣均全面貶值，台幣今日開盤之後先貶後升，但早上10時過後一路貶值，匯價已來到30.39近一周來最低價位，但由於身為避險貨幣的日圓，貶值力道更強，因此使得日圓匯價再創下近一年來的新低點。

倘若以台灣銀行賣匯價格觀察，現在最新的報價銀行賣出日圓現鈔的匯價為0.2089，若和4月21日的近期最高匯價0.2344相較，等於打88折，舉例來說，若同樣買10萬日圓，現在只要花20890台幣，不到一個月的時間，等於省下了3000元台幣的價格。專家建議，由於地緣政治緊張情勢仍未緩解，日圓身為避險貨幣的需求隨時都在，因此趕快趁著低價進場回補，才是聰明的作法。

匯價 台幣 日圓匯率

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