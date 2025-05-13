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關稅衝擊後美國科技股復甦 尖端科技具長期增長潛力

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國總統川普推動強硬關稅政策後，美國科技股經歷一段顯著波動期，然而近期那斯達克指數已從初期恐慌性拋售中穩步回升，主要因市場對關稅實際影響的理性評估，以及科技企業展現的卓越創新能力與適應性，根據那斯達克指數歷史走勢自2025年4月8日至5月8日漲幅約13%，展現科技創新的強大動能以及美國資本市場的韌性。

隨著科技創新的步伐不斷加快，AI技術、自動駕駛和智慧機器人不再只是實驗室中的概念，而是已融入日常生活的實用工具，兆豐投信持續聚焦全球尖端科技趨勢，將於5月22日推出新系列的多重資產型基金—兆豐全球尖端科技多重資產基金，投資策略包含具有成長動能的五大關鍵科技領域，以及較穩健成長的固定收益資產，如國庫券、投資等級債券及ETF，透過大數據景氣分析，配合市場趨勢動態調整投資組合。

根據國際貨幣基金（IMF）報告指出，預計從2025年到2030年，AI創新及應用平均每年可為全球GDP增加0.5個百分點，有望帶動數兆美元的經濟成長動能，兆豐全球尖端科技多重資產基金研究團隊表示，尖端科技將成為全球產業數位轉型的核心驅動力，面對全球經濟重組與供應鏈調整的大背景，需要將突破性技術轉化為產業升級和經濟成長的新動能，進而在新一輪科技革命中搶占先機，開創智慧新時代。

兆豐 美國

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