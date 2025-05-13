川普關稅風暴延燒 寬量國際匯集龍頭台廠提因應對策

美國總統川普關稅風暴來襲，總管理資產（AUM）高達5.2兆美元的國際機構投資人鎖定第17屆寬量國際QIC CEO Week，多家與會台灣企業表示，產品直接對應美國市場比重不高，透過生產流程優化與彈性供應鏈模式，可以將潛在衝擊降到最低。

為期兩周的第17屆QIC CEO Week日前閉幕，分別有19與10家台灣企業參與在新加坡舉辦的實體與線上論壇，也分別舉辦250與180場實體與線上一對一會議，與會國際機構投資AUM高達5.2兆美元，時值美國祭出關稅政策關鍵時刻，企業與投資人參與熱烈。

寬量國際(QIC)創辦人暨執行長李鴻基指出，川普祭出對等關稅措施、攪動全球產業供應鏈，但台灣企業與國際機構投資人沒有任何一方婉拒直接對話機會，反倒是坦然以對、拉高資訊透明度，台灣企業在這波全球關稅議題動盪中所展現出的穩健抗壓韌性，值得欽佩。

出席的廣越表示，公司早已完成產地多元化布局，於越南、約旦、中國及羅馬尼亞設有生產據點，具備靈活調配產能、穩定出貨的能力。在當前關稅壓力升溫的情況下，約旦廠區的詢問度明顯提高。目前整體訂單能見度已延伸至第三季，所有既有訂單均依計畫穩定出貨。

全球PCB龍頭大廠臻鼎則是指出，目前公司直接出口至美國之產品營收佔總營收比重，以及自美國進口原物料與設備所占採購總額比重均低於0.5%，因此對等關稅措施的直接影響相對有限。未來將持續密切關注全球總體經濟情勢、終端市場需求、客戶訂單動態及供應鏈變化，並充分運用位於大陸、泰國、高雄與印度等地的全球化生產基地，靈活調配產能以因應客戶需求，強化營運韌性。

穩懋表示，面對美國關稅風險，雖然公司擁有眾多美系客戶，但直接出貨至美國產品僅佔營收低個位數比重，且多為開發階段產品，並非量產產品，故目前對整體營運直接衝擊相對有限，但仍將保持經營彈性同時充分的與客戶及供應鏈溝通，持續與客戶緊密合作，並密切關注關稅措施對終端市場需求的潛在影響。

南寶則是表示，依去年營收分布來看，南寶在台灣、亞洲及澳洲市場的營收占比達98%，主要就近供應客戶，幾乎未直接出口美國，相關風險與影響對南寶而言較為間接，公司將持續密切關注後續發展，並配合客戶訂單移轉做好供應鏈完善支援。

雲豹能源則表示，因非出口商，所提供的再生能源與淨零碳排的解決方案服務，屬新台幣計價的內需產業，未直接出口產品至美國，較不會受到對等關稅的衝擊。中美貿易情勢的變化，對於光電設備等的供應鏈影響，台灣應該比較不大，另外，因為美國向東南亞進口的光電產品所課的關稅提高，有機會轉向非美地區出貨，更有機會談到更有優勢的價格，也會持續關注相關進度。綠電需求部分，企業需求還是很強勁，微軟等近期公布AI相關投資計畫也沒有改變，長期展望樂觀。