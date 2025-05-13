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美學者：對台關稅可能降到10% 優勢產業壓力仍大

中央社／ 華盛頓12日專電

美國總統川普發動關稅戰，各國把握對等關稅90天暫緩期與美談判。美國學者今天分析，台灣可以抱持希望的是，川普政府保有協商空間，對台灣的對等關稅稅率最終有可能從32%降到10%；但台灣具優勢的產業未來恐面臨較大壓力。

川普（Donald Trump）於4月2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，其中對台灣稅率為32%，以及整體一致性10%的進口貨品關稅；但隨後又決定對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅。各國紛紛把握時間與美談判，盼降低關稅衝擊。

川普上週宣布和英國達成第一個貿易協議，但大多數英國商品仍將面臨美國的10%全球性基準關稅。另外，美中關稅戰之際，雙方官員週末於瑞士舉行會談後，雙方同意大幅降低關稅，美國將把對中國商品的關稅自145%降至30%，中國也將對美國商品關稅從125%降至10%。

由美英、美中談判來看，台灣是否能從中學到一些對美談判的經驗，華府智庫哈德遜研究所（HudsonInstitute）國際經濟專家華特斯（Riley Walters）接受中央社記者專訪時表示，就美國而言，英國是盟友，中國則是日漸增強的對手，但兩者都面臨美國增加關稅。

華特斯分析，川普政府顯然期待各方都接受更高的關稅，儘管如此，對台灣談判代表而言，可以抱持希望的是，川普政府保有協商空間。他認為，美國對台灣的稅率最終有可能降到10%，「我不確定是否會降到10%以下，但很可能不會是32%」。

不過，華特斯直言，台灣政府勢必要接受白宮一些政治敏感的要求，例如擴大開放美牛和美豬進口，這對台灣內部恐怕比較難接受。

另外，華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻（Yun Sun）受訪分析，對台灣來說，談判過程可能更像美國與其盟友或夥伴之間的談判，將涉及投資與特定產業關稅等議題。

她認為，台灣具優勢、且擁有擴大出口潛力的產業，未來恐面臨較大壓力。

各國與美談判之際，川普9日表示，基本上將維持至少10%的基準關稅，有些國家可能會面臨更高的稅率；若有國家提出「很棒的」方案，基準關稅做法也可能會有「例外」。

台美官員4月11日視訊會議，針對對等關稅、非關稅貿易障礙等交換意見後，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領團隊，於5月1日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商。

川普 美國 關稅

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