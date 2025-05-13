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經部：受美國關稅衝擊六大產業 助業者導入ESCO節能 AI技術方案

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

因應美國對等關稅衝擊，經濟部表示，受影響較大的產業，包括扣件、水五金、手工具、機械、工具機及汽機車零組件等，經濟部將協助業者導入ESCO節能AI技術方案，降低營運成本，提升整體競爭力。

經濟部能源署現在推動企業深度節能。能源署副署長吳志偉指出，企業在能源轉型中扮演關鍵角色，經濟部推動深度節能，以ESCO為推動重點，啟動跨部會合作機制，加速公民營企業落實節電，並強化財務誘因與制度支持，包括設立50億元ESCO專案貸款信保機制，及提升能源大用戶節電目標最高1.5%，以引領企業強化能效管理，打造能源與經濟雙贏利基。

經統計，能源大用戶113年平均節電率達1.48%，超出規範近五成。另外，更有超過3萬家商業用戶完成系統性節能改善與設備汰換，逾3,000家便利商店導入AI能源管理系統，象徵智慧化、數位化轉型深植產業體系。

經濟部進一步指出，今年受美國關稅政策影響較大的產業，包括扣件、水五金、手工具、機械、工具機及汽機車零組件等，經濟部將協助業者導入ESCO節能AI技術方案，降低營運成本，提升整體競爭力。

能源署表示，「深度節能推動計畫」自2024年啟動以來，已取得亮眼成績，2024年每單位GDP使用電力僅11.98度/千元，創下歷年最佳紀錄。為分享節能成功模式，經濟部日前舉辦「2025年節能標竿系列觀摩研討會」，特邀「節能標竿獎-金獎」的日月光半導體K5廠，分享自主開發AI系統導入空調及製程能源管理的實務經驗。

能源署表示，日月光（3711）K5廠推動高質化（高效率設備）、智慧化（AI控制）及高效化（系統優化）三大節能策略，導入永磁式馬達於冷卻水塔與清洗鼓風機、開發AI冰水系統控制平台，每年可節省超過1,800萬度電。同場友達光電（2409）L7A廠及明基材料桃園廠等銀獎企業也分享節能成效，其中友達光電子公司友達宇沛更致力於能管系統及深度節能服務（ESCO）。

AI 經濟部

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