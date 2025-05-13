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瑞銀投行鄧維慎：其他出口經濟體加速出貨 可能帶來對台灣產品需求

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

儘管面臨美國互惠關稅的不確定性，台灣的出口增長速度加快，4月同比增長29.9%，遠超預期的16%。這是過去十年來最快的增長速度之一，僅次於2021年因新冠疫情影響而設低基期的期間。此外，季節性調整後的出口水準達到歷史最高水準。

瑞銀報告提到，對東南亞國家的出貨增長幅度最大，4月達到60.2%，而3月為15.8%。對美國的出貨增長則因基期效應和出貨水準從歷史高位略有減緩，降至29.5%。科技產品出口增長進一步加快，達到40%，而傳統產業出口則突然跳升至近10%。

因為其他出口經濟體目前暫時在90天的高關稅暫停期，出口商可能利用這個視窗加大對美出貨力度，而台灣處在產業鏈上游，其他出口經濟體的加速出貨可能帶來對台灣產品的需求。

瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎預計，未來幾個月台灣的出口增長可能會放緩，主要原因是美國GDP和進口增長預計減速，全球和區域增長也將放緩。此外，美國對半導體進口的第232條調查及美台貿易談判也是值得關注的重點。

瑞銀 美國

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