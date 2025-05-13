對等關稅緩衝期將結束 三大債市持續淨流入

受惠於貿易協議前景樂觀以及部分區域政策支持，債券市場在經歷先前震盪後，近期表現回穩並吸引資金顯著回流，資金回流動能增強。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至2025年5月7日止，投資級債市場轉為淨流入28.8億美元，非投資等級債淨流入10.8億美元，新興市場債淨流入金額增溫至8億美元。

安聯投信表示，國際情勢轉佳，提振市場氣氛。川普政府對等關稅的緩衝期預計將在7月初結束，各國正積極搶在期限前與美國協商稅率。白宮國家經濟會議主席哈塞特表示，美英貿易協議堪稱「範本」，目前美方推動的24項協議大多仿照這個模式。哈塞特透露，預料近期將對外公布更多協議內容。

在利率政策部分，美國聯準會委員一致同意，如預期維持政策利率於4.25%-4.50%，自2024年12月以來第三次按兵不動，聲明指出經濟前景不確定性進一步上升，主席鮑爾表示考量貿易政策前景尚不明確，包括即將到來的貿易談判結果，在降低借貸成本和政策調整方面不會操之過急，整體經濟表現穩健，當前政策立場能夠及時應對潛在的發展變化。

展望後市，安聯投信表示，市場經歷首波政策衝擊後，受相關正向言論及美中高層會晤消息提振，市場風險情緒開始有所改善，然而如同聯準會所言，目前面對的仍是高度不確定性的貿易政策前景，後續需留意經濟數據進一步弱化，同時在談判進退之間，高波動將續為常態，投資佈局上建議多元分散配置策略，以渡過波動。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示， 近期風險性資產回溫，主要反映川普對關稅的態度軟化，市場樂觀預期關稅談判會有良性進展；經濟數據上調查及信心類數據不如預期，耐久財訂單、新屋銷售、零售銷售則優於市場預期。展望後市，評估關稅有談判空間，市場預估有效關稅15%-25%，相比各國，與中國大陸達成協議困難度較高。

未來數月，美國通膨可能上升，經濟趨緩，但評估仍可維持正成長。重點觀察關稅談判進度、通膨上升狀況、初請失業救濟金人數變化、景氣調查指數是否持續惡化。

就非投資級債市場本身，謝佳伶表示，非投資級債跟隨股市上漲，違約率未見惡化；就企業基本面，企業信用基本面穩健，近期再融資需求偏低，發債公司管理層仍維持財務紀律加上發行公司受關稅影響小，違約率預計將維持在歷史平均3-4%以下。展望非投資級債市場，利率與通膨仍是主要不確定因素，關稅可能進一步拉高資金成本，但整體而言，非投資級債市場具備相當的韌性，有能力承受經濟成長放緩的環境。