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已開發歐洲股票型基金 淨流入續居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股票型基金資金流向。（資料來源：EPFR，截至2025/05/07，單位：億美元）
股票型基金資金流向。（資料來源：EPFR，截至2025/05/07，單位：億美元）

全球金融市場受到貿易協議前景趨於樂觀以及聯準會等主要央行動態影響，股市普遍呈現上漲格局。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年5月1日至5月7 日止近一周，已開發歐洲股票基金淨流入升溫至42.24億美元續居主要市場之首，亞洲不含日本淨流入12.16億美元，全球新興市場、拉丁美洲淨流入金額均有較前一周降溫，淨流入分別為0.63億美元、0.97億元，美國股票型市場呈現淨流出。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，近期市場氛圍因美國總統川普對中國大陸言論緩和，以及聯準會主席鮑爾安撫市場關於美國經濟穩固的言論而受到提振。美英貿易協議的消息也為市場情緒帶來支撐。美國財長貝森特和貿易代表格里爾本周末將在瑞士與中國大陸副總理何立峰等高層官員舉行經貿會談，這是川普全面加徵關稅以來中美雙方首次證實的貿易談判。同時，市場傳出川普擬撤銷拜登政府推出的AI晶片限制。

安聯投信表示，中美高層即將啟動貿易談判的消息，以及中國人民銀行逾半年後再次降準降息，明確展現貨幣寬鬆立場以應對關稅衝擊，提振市場信心。儘管印度和巴基斯坦敵對行動升級帶來隱憂，台灣方面，受惠於AI應用商機持續熱絡及美國實施對等關稅暫緩90天措施帶動客戶端積極備貨，台灣4月出口年增29.9%。

歐洲方面，美國與英國達成川普關稅戰以來首份貿易協議，美國對英國繼續保持10%基準關稅，但汽車關稅部分降低，全部細節將在未來幾周內繼續磋商。美國商務部長表示，與日韓的貿易協議不會很快達成，印度貿易協議也需要「大量工作」。

安聯收益成長多重資產基金謝佳伶表示，第2季以來，關稅消息引發市場大幅修正，但主要指數目前已多數收復先前跌幅，意味投資人預期才是導致波動的主因，短線來看，「我們認為市場已初步反映貿易衝擊最壞情境，然而達成協議仍具挑戰，同時需留意基本面尚未完整反映負面影響，展望後市，應可以多重資產進行多元布局，藉由分散配置，應對高波動環境，並建議以收益成長組合做核心，藉複合資產兼顧成長及收益，應對波動市場」。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，AI伺服器GB200先前受良率影響出貨進度，目前已改善，預計第2季出貨將大增。GB300機櫃設計原本有較大幅度改變，但因製造生產難度較高，目前已調整回與GB200機櫃相同的設計，將有利於實際量產進度。

在台股展望部分，安聯投信台股團隊表示，在美國總統川普丟出對等關稅議題迄今，市場已大部分反映這項不確定性，後續不易再出台更驚嚇的稅率或政策；關稅暫緩90天將加速備貨有利第2季營運，但下半年不確定性將壓抑獲利預估與股票評價。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，可留意以下三方向，一是半導體關稅從IEEPA轉為貿易擴展232條，後續可能比照鋼鋁或汽車課稅邏輯，影響可控；其次，近期匯市波動雖讓企業獲利承壓，但對資金與評價面偏正向，整體影響中性偏正向；三是就今年企業獲利部分，因關稅與匯率而下修，但整體企業獲利仍有望成長，布局應更重視基本面與評價面。

安聯投信台股團隊表示，布局方向上建議可聚焦市占率提升、滲透率增加、規格提升、產品組合優化、景氣循環末段；布局主題可緊扣美國製造、《美墨加協定》（USMCA）、高殖利率、內需消費、輸美比重低等族群或為關稅不確定性下的避風港。後續可留意貿易談判進展、企業財報和經濟數據表現，並善用定期定額方式長線紀律參與市場。

川普 美國商務部 關稅

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