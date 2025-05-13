快訊

搶開幕！金豬食堂「半夜排滿人」 紙箱、毛毯全出動

他趁台幣升值換日幣、買VOO、00971、00757！網熱議匯率＋股市最佳投資法

投資阿拉斯加天然氣管線？台灣擬年購600萬噸天然氣 占其產能3成

美中關稅休戰 謝金河：山不轉川普先轉 他還會變來變去

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透

美國總統川普的對等關稅，出現重大轉折，財信傳媒集團董事長謝金河在臉書表示，原先劍拔弩張的美中關係突然出現新的轉折，原先堅持「不跪」的中國，宣布在90天內把對美國的關稅稅率從125%降到10%，而美國則將中國關稅從145%降到30%，市場一片驚愕聲。

謝金河曾指川普不斷對中國加稅，其實稅率超過50%，邊際效應已經很低，稅率超過100%，等於雙方不會有往來，川普不斷加關稅一定會撞到牆壁，最後一定會自己找台階下。

「這1個多月來，川普已經蹲下來兩次」，謝金河表示，一次是4月12日宣布對75個國家豁免90天，接下來是4月22日美國財政部長貝森特透露川普將對中國降關稅。這次是大陸國務院副總理何立峰在瑞士和貝森特達成協議，這個稅率比市場預期低很多，金融市場當成利多。

謝金河表示，美國股市盤前大漲逾千點，台積電ADR上漲逾5%，日圓貶至148，韓元貶到1420，這些天被市場狙擊的新台幣看起來貶回30.5到31的機會很大。全球股市都重返川普對等關稅的起跌點。川普揮舞關稅大刀，一切又回到原點。

「是驚嚇還是驚喜？山不轉，川普先轉」。謝金河表示，川普35歲出的書「交易的藝術」，一出手一定帶給對手驚嚇，然後逼迫對手談判，「最重要的是，我的遊戲規則可以變來變去！最後在亂局中找到我要的答案」。現在看起來世界又從驚嚇變成驚喜，不過，川普還會變來變去，這是動盪世界的常態。

川普 美國 關稅

延伸閱讀

不只台積硬被加碼投資 川普也幫庫克抬價：蘋果會在美國蓋很多工廠

川普啟程訪中東 考慮赴土耳其參與俄烏談判

川普強制美國處方藥價格降 台廠：高價新藥衝擊較大

白宮：川普政府依法處理卡達贈機 不擔心被要求回饋

相關新聞

龔明鑫：台美深入合作 促成美國再次偉大

對於美國與中國大陸達成關稅初步協議，行政院經貿談判辦公室昨天指出，台美關稅談判持續進行中，我國努力爭取最好待遇。經貿辦表示，大陸在談判期間適用的關稅高於其他與美談判國家，仍存在洗產地風險，美中後續談判發展需持續觀察。

數位永續高峰會台中登場 企業盼組「碳零團結圈」解決三缺問題

「2025 AI x ESG永續高峰會」昨在台中登場，面對淨零碳排及碳關稅挑戰，邀集學者與企業代表探討交流。台旺國際開發...

黃奎博：美台關稅談判 台灣無籌碼周旋

美國與中國大陸的關稅談判達成結果，對尚在進行中的美台談判，有無可借鏡的教訓？學者悲觀表示，台灣的量體原就低於大陸，近年政府處理兩岸關係，更形同向美方一面倒，沒有任何可叫牌籌碼，而「川普總統不是個有憐憫的人」。

美中關稅休戰 謝金河：山不轉川普先轉 他還會變來變去

美國總統川普的對等關稅，出現重大轉折，財信傳媒集團董事長謝金河在臉書表示，原先劍拔弩張的美中關係突然出現新的轉折，原先堅...

川普祭關稅吸引投資 龔明鑫：台灣跨國企業也思考轉移

行政院秘書長龔明鑫率團參加「選擇美國投資高峰會」，他12日表示，很多台灣的跨國企業面對美國川普政府的關稅政策，都在思考是...

美中達成關稅協議 學者：美中有共識 對台是好事

美中達成關稅協議，台灣學者認為美國想避免通膨、中國大陸希望救失業，彼此各有需求、談判意願很高。此結果對全球經濟是好事，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。