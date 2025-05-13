美中關稅休戰 謝金河：山不轉川普先轉 他還會變來變去
美國總統川普的對等關稅，出現重大轉折，財信傳媒集團董事長謝金河在臉書表示，原先劍拔弩張的美中關係突然出現新的轉折，原先堅持「不跪」的中國，宣布在90天內把對美國的關稅稅率從125%降到10%，而美國則將中國關稅從145%降到30%，市場一片驚愕聲。
謝金河曾指川普不斷對中國加稅，其實稅率超過50%，邊際效應已經很低，稅率超過100%，等於雙方不會有往來，川普不斷加關稅一定會撞到牆壁，最後一定會自己找台階下。
「這1個多月來，川普已經蹲下來兩次」，謝金河表示，一次是4月12日宣布對75個國家豁免90天，接下來是4月22日美國財政部長貝森特透露川普將對中國降關稅。這次是大陸國務院副總理何立峰在瑞士和貝森特達成協議，這個稅率比市場預期低很多，金融市場當成利多。
謝金河表示，美國股市盤前大漲逾千點，台積電ADR上漲逾5%，日圓貶至148，韓元貶到1420，這些天被市場狙擊的新台幣看起來貶回30.5到31的機會很大。全球股市都重返川普對等關稅的起跌點。川普揮舞關稅大刀，一切又回到原點。
「是驚嚇還是驚喜？山不轉，川普先轉」。謝金河表示，川普35歲出的書「交易的藝術」，一出手一定帶給對手驚嚇，然後逼迫對手談判，「最重要的是，我的遊戲規則可以變來變去！最後在亂局中找到我要的答案」。現在看起來世界又從驚嚇變成驚喜，不過，川普還會變來變去，這是動盪世界的常態。
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