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數位永續高峰會台中登場 企業盼組「碳零團結圈」解決三缺問題

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「2025 AI x ESG永續高峰會」昨在台中登場，面對淨零碳排及碳關稅挑戰，邀集學者與企業代表探討交流。記者余采瀅／攝影
「2025 AI x ESG永續高峰會」昨在台中登場，面對淨零碳排及碳關稅挑戰，邀集學者與企業代表探討交流。記者余采瀅／攝影

「2025 AI x ESG永續高峰會」昨在台中登場，面對淨零碳排及碳關稅挑戰，邀集學者與企業代表探討交流。台旺國際開發公司董事長張淯會中指出，AI × ESG成為永續轉型新引擎，幫助企業在碳盤查、透明化和供應鏈減碳策略上更為精準。路廣大永續顧問中心副總王智媛則盼成立「碳零團結圈」，帶動中小企業應戰淨零碳排。

「2025 AI x ESG永續高峰會」由台旺國際開發公司、路廣大永續顧問中心、富士略企業智庫等共同舉辦，今年核心主題為「淨零永續・創新治理」，高峰會課程由12位講師專家分享見解與經驗，包括AI如何驅動ESG發展、AI的倫理社會責任與永續發展等。

台旺公司董事長張淯表示，高峰會圍繞三大主軸，包括AI永續發展、跨界合作國際接軌與產官學對話政策解析，並展示財團法人資訊工業策進會的減碳雲數位工具、創新AI碳盤查系統等。

張淯強調，ESG不僅是趨勢，更是企業在不確定世界中建立確定價值的方式，讓大家攜手以科技賦能ESG，實現永續的核心競爭力。

路廣大永續顧問中心副總王智媛說，碳稅大戰開始，若供應鏈不能提供碳盤查報告書，台灣供應鏈就會受影響；希望透過交流凝聚企業，成立「碳零團結圈」，帶動中小企業應戰淨零碳排，接軌國際，碳盤查系統能徹底解決中小企業「缺人才」、「缺技術」、「缺資源」的「三缺」問題。

AI ESG 中小企業

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