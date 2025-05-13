川普祭關稅吸引投資 龔明鑫：台跨國企業也思考轉移

行政院秘書長龔明鑫率團參加「選擇美國投資高峰會」，他12日表示，很多台灣的跨國企業面對美國川普政府的關稅政策，都在思考是否要把供應鏈適度的轉移到美國。

由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」（Select USA Investment Summit）11日至14日在美國馬里蘭州舉行；台灣共計有138家企業、183位企業界代表參與，再度蟬聯最大代表團。

龔明鑫表示，他很高興台灣再度在高峰會中蟬聯世界第一，並表示近十年來有很多情勢變化，讓台美的經貿關係出現跳躍性的成長。

龔明鑫指出，過去台灣對外投資最大的地區就是中國大陸，但由於美中貿易戰開打，世界供應鏈經歷重組，到人工智慧（AI）產業的崛起，現在中國大陸占台灣出口的比率不到10個百分點，美國演變成台灣最大的投資地區。

龔明鑫認為，這象徵著台美之間的經濟合作更穩定、更長久，很多台灣企業和新創公司也因此踴躍參與這次的投資高峰會，希望能找到投資機會，積極的程度遠比過去更高。

龔明鑫也說，有意願來尋覓投資的台灣企業，其中很多是跨國企業，本來就有在美國投資，也在墨西哥投資，他們現在也在思考供應鏈是否要適度的轉移到美國。